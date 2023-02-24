Борисов предсказал Галкину крах карьере на Западе, когда иностранцам надоест, как артист обливает грязью бывших соотечественников
2023-02-24 18:18
Продюсер Юрий Борисов убежден, что юмориста Максима Галкина вскоре ждет крах карьеры за рубежом, когда иностранцам надоест, как он обливает грязью земляков.
Продюсер Юрий Борисов сравнил Максима Галкина с дрессированной обезьянкой, которая веселит публику за рубежом.
Борисов убежден, что карьеру юмориста вскоре ждет крах, так как тема "плохих русских" наскучит иностранцам.
Продюсер считает, что в будущем комик сможет себе позволить только корпоративы, ведь залы он собирать не в состоянии.
Опубликовано: Наталья Гончарова