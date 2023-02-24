Борисов предсказал Галкину крах карьере на Западе, когда иностранцам надоест, как артист обливает грязью бывших соотечественников

Продюсер Юрий Борисов убежден, что юмориста Максима Галкина вскоре ждет крах карьеры за рубежом, когда иностранцам надоест, как он обливает грязью земляков.

Продюсер Юрий Борисов сравнил Максима Галкина с дрессированной обезьянкой, которая веселит публику за рубежом.

Борисов убежден, что карьеру юмориста вскоре ждет крах, так как тема "плохих русских" наскучит иностранцам.

Продюсер считает, что в будущем комик сможет себе позволить только корпоративы, ведь залы он собирать не в состоянии.