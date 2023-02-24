МакSим сообщила, что конкурсант «Голос. Дети», наставником которого она была, сорвал голос перед финалом

Исполнительница МакSим сообщила, что участник проекта «Голос. Дети», наставником которого она была, сорвал голос перед финалом.

Певица МакSим рассказала, что в финале проекта "Голос. Дети" участники настолько переживали за свое выступление, что репетировали без остановки.

Такой подход привел к тому, что дети перенапрягли голосовые связки.

Исполнительница не стала скрывать, что участник ее команды Павел Зилев выступал с сорванным голосом, но вложил в свой номер всю душу.

Мальчик занял в шоу 3-ье место.