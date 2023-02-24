МакSим сообщила, что конкурсант «Голос. Дети», наставником которого она была, сорвал голос перед финалом
2023-02-24 18:28
Исполнительница МакSим сообщила, что участник проекта «Голос. Дети», наставником которого она была, сорвал голос перед финалом.
Певица МакSим рассказала, что в финале проекта "Голос. Дети" участники настолько переживали за свое выступление, что репетировали без остановки.
Такой подход привел к тому, что дети перенапрягли голосовые связки.
Исполнительница не стала скрывать, что участник ее команды Павел Зилев выступал с сорванным голосом, но вложил в свой номер всю душу.
Мальчик занял в шоу 3-ье место.
Опубликовано: Наталья Гончарова