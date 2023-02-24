Швеция сообщает о поставке Киеву танков Leopard и зенитных комплексов

Швеция объявила о поставке Украине основных боевых танков Leopard и зенитных комплексов Hawk и Iris-T.

«Мы приняли решение о поставке танков Leopard 2 в Украину», — заявил премьер-министр Ульф Кристерссон.

Он добавил, что также будут поставлены зенитные комплексы Hawk и Iris-T. Министр обороны Пал Джонсон заявил, что имеется «около» десяти танков Leopard 2A5.

По словам Джонсона, поскольку эта модель похожа на танк, развернутый Германией, Швеция может отправить танки на Украину в составе батальона, координируемого Германией.

В марте Бундесвер передаст украинской армии 14 современных основных боевых танков A6 Leopard 2.