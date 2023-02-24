Хороший ночной сон может добавить почти пять лет к вашей жизни, обнаружили ученые из Гарварда

Согласно новому исследованию, регулярный спокойный сон может продлить жизнь почти на пять лет для мужчин и более чем на два года для женщин.

Исследователи изучили данные более 170 000 человек и обнаружили, что те, кто наслаждался качественным сном, жили дольше всех.

Исследование также показало, что восемь процентов смертей от любой причины могут быть связаны с плохим режимом сна.

Ученым уже давно известно, что недостаток сна увеличивает риск ряда заболеваний, таких как высокое кровяное давление, болезни сердца, ожирение и диабет.

Но количественная оценка влияния хорошего сна на продолжительность жизни была проведена впервые.

Согласно проведенным опросам, более трети британцев спят менее шести часов в сутки, потенциально подвергая себя риску ранней смерти.

Люди, у которых не было проблем со здоровьем, спали от семи до восьми часов каждую ночь, не испытывали трудностей с засыпанием и не испытывали проблем со сном.

Они также не принимали никаких снотворных и сообщали, что чувствуют себя хорошо отдохнувшими после пробуждения по крайней мере пять дней в неделю.

Для своего анализа исследователи изучили данные 172 321 человека, которые участвовали в Национальном опросе по вопросам здравоохранения в период с 2013 по 2018 год.

В течение 4,3-летнего периода наблюдения умер 8681 человек.

Из этих смертей 2610 смертей (30 процентов) были вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями, 2052 (24 процента) - раком и 4019 (46 процентов) были вызваны другими причинами.

По сравнению с людьми, у которых были от нуля до одного благоприятных факторов сна, те, у кого были все пять, имели на 30 процентов меньше шансов умереть по любой причине, на 21 процент меньше шансов умереть от сердечно-сосудистых заболеваний, на 19 процентов меньше шансов умереть от рака и на 40 процентов меньше шансов умереть от других заболеваний.

Польза для мужчин была примерно в два раза выше, чем для женщин, по причинам, которые ученые не могут объяснить.

Предыдущие исследования показали, что слишком мало или слишком много сна может негативно повлиять на сердце.

Всего одной ночи плохого сна достаточно, чтобы вызвать всплеск химического вещества в мозге, связанного с болезнью Альцгеймера.

Люди с регулярным апноэ во сне (состоянием, при котором перестают дышать по ночам), подвержены риску развития легких когнитивных нарушений в среднем на 10 лет раньше, чем люди без расстройства сна.

Исследование было представлено в четверг днем на ежегодной научной сессии Американского колледжа кардиологов.