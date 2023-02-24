После коррупционного скандала власти Украины приняли закон о прозрачности

Верховная Рада Украины приняла закон о большей прозрачности закупок в Минобороны, но он не касается вооружений.

Документ обязывает министерство обнародовать цены на закупки, не имеющие отношения к оружию.

Законопроект, который должен получить одобрение президента Зеленского, станет частью обязательств Украины о том, что она примет более решительные меры против широко распространенной коррупции, как того требует ЕС как страна-кандидат.

Законопроект разработан после коррупционных скандалов в министерстве обороны в январе.

Обвинения в завышении стоимости закупок продовольствия вызвали всеобщее возмущение и привели к политической реструктуризации и кадровым изменениям, в том числе в Министерстве обороны.