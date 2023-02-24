Караулова призналась, почему решилась родить только после 30 лет

Своего первенца Юлиана Караулова родила лишь в 2021 году. Сейчас певице 34 года.

Причина, по которой певица Юлиана Караулова родила в 30+, банальна для артистов.

Исполнительница на первое место ставила профессиональный рост, откладывая рождение первенца на потом.

Страх упустить возможность развивать свою карьеру годами не давал Юлиане решиться на рождения наследника.

Сын знаменитости появился на свет лишь в 2021 году, когда ей было уже за 30.