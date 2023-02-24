Дети, пережившие землетрясение в Турции и Сирии, боятся спать в помещении

По данным ЮНИСЕФ, около 4,6 миллиона детей жили в 10 турецких провинциях, пострадавших от землетрясения, и еще 2,5 миллиона детей пострадали в соседней Сирии.

Отец пятнадцатилетней Сальмы, рассказал ВВС, как они воссоединились после того, как дочь чудом выжила во время землетрясения. У девочки на глазах погибли мама и брат и теперь она не может спать в помещении.

ЮНИСЕФ добавил, что семьи с детьми спят на улицах, в торговых центрах, школах, мечетях, на автовокзалах и под мостами, и все они боятся спать в помещении, если подземные толчки обрушат здания.

«Я видел много травмированных детей в Антакье», — сказал 37-летний Билал Казак, гражданин Турции, родившийся в Казахстане, который потерял мать и сестру во время землетрясения.

По словам Казака, хотя через несколько дней после землетрясения прибыли продовольствие, палатки и автофургоны с подогревом, психологической помощи, особенно детям, по-прежнему не хватает.

