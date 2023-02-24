Олег Белов, известный зрителям по картинам Мушкетеры и Полосатый рейс, ушел из жизни на 89-м году жизни

Актер Олег Белов , снимавшийся в таких известных фильмах, как "Мушкетеры" и "Полосатый рейс" скончался в 88-летнем возрасте.

Актер Олег Белов, который снялся в популярных советских картинах "Полосатый рейс", "Мушкетеры" и многих других, ушел из жизни в Санкт-Петербурге в возрасте 88 лет.

Скончался звезда экрана 16 февраля, но информация о его смерти стала доступна лишь в настоящее время.

Артист был занят более, чем в 100 фильмах. Он выступал в театре и состоял в штате "Ленфильма" в качестве актера.

Причина кончины знаменитости неизвестна.