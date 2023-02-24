Поставки танков Leopard 2 становятся более ясными, но неутешительными для Киева

Когда в конце января Германия дала согласие на поставку танков «Леопард» в Украину, многие страны, оснащенные этой техникой, заявили о своем участии.

«Но с тех пор ничего: мало объявлений, рискованные даты доставки... до этой недели. В последние дни несколько европейских стран уточнили количество танков, которые они намерены отправить в Киев, или просто подтвердили свою поддержку. И балансовый отчет ниже, чем ожидалось», - подводит итоги Le Figaro.

В конце января было объявлено о более чем 150 танках Leopard 2 в различных странах, обладающих этой техникой.

Наконец, Германия заявила, что заключит союз, чтобы предоставить два батальона Leopard 2, то есть около шестидесяти танков по стандартам украинской армии (31 танк на батальон).

Согласно Die Welt, целью было создание батальона современных Leopard 2A6 и батальона более старых Leopard 2A4.

Власти Германии успели взять со складов бундесвера только 14 «Леопардов 2А6».

«Давайте проясним: мы не достигли батальона, это будет полбатальона», — заявил министр обороны Германии Борис Писториус после встречи в Брюсселе 15 февраля. Они должны быть доставлены «в последнюю неделю марта».

