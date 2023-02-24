Поклонники заподозрили Лободу в беременности из-за округлившегося живота в последнем клипе
2023-02-24 19:30
Светлана Лобода выпустила на Ютубе новый клип на свою композицию "По-украински". В видео фолловеры певицы заметили у нее округлившийся живот, принявшись поздравлять со скорым прибавлением в семействе.
Украинская певица Светлана Лобода представила на суд зрителей новый клип на композицию "По-украински".
Песня вышла на платформе Ютуб.
В клипе Светлана исполняет танец с другими девушками в одеждах по мотивам национального костюма.
Фанаты заметили у артистки округлившийся живот, засыпав ее в Сети вопросами о скором пополнении в семействе.
Опубликовано: Наталья Гончарова