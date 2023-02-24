Поклонники заподозрили Лободу в беременности из-за округлившегося живота в последнем клипе

Причины, по которым у азиатов узкие глаза

Признайтесь, вас тоже интересует этот вопрос. Ещё в школе нам рассказывали, что всё человечество в целом можно разделить на три основные расы: монголоидную, европеоидную и негроидную.

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