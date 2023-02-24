Три основные ошибки при создании тёплой грядки

Теплые грядки – это грядки на биотопливе. Именно они быстро разогреваются весной, позволяя проводить посевы на 2-4 недели раньше, чем на грядках простых.

Для северных регионов, теневых участков, которые подтапливаются талыми водами по весне, а также участков с глинистой, заплывающей почвой грядка высокая – оптимальное решение. Во-первых, в ней можно создать "правильный" грунт. Во-вторых, с неё рано сходит снег, почва прогревается и просыхает, становясь пригодной для посева. Ну а в-третьих, ухаживать за высокими грядками удобнее, чем за низенькими: не придётся сильно наклоняться.

В жарких и сухих условиях юга тёплые грядки тоже можно делать. Смысла в них (как житель относительного "севера") особо не вижу, тут и так весьма продолжительный безморозный период. Но если очень уж хочется, тогда лучше оформить их в виде траншеи. Так они меньше пересыхать будут.

Как сделать тёплую грядку (дезинформация, гуляющая по сети интернет)

Ошибка №1: компостная, но не тёплая

Интернет пестрит рекомендациями наполнять грядку послойно разной органикой. В самый низ надо укладывать грубые ветки и стебли. Австрийский фермер Зепп Хольцер, практикующий пермакультурное земледелие, закладывает в самый низ… стволы деревьев, аргументируя, что они обеспечивают питанием долгое время.

Я тоже сделала пару грядок-холмов «по Зеппу Хольцеру», когда мы только-только осваивали участок. Это была титаническая работа! Вниз пошли берёзовые чурбаки, привезённые из леса (как потом выяснилось, с муравьями-древоточцами). Потом ветки, листья, трава с бурьяном вперемешку. Всё укрывала землёй и сеном.

На этих холмах всё действительно не росло, а «пёрло». Именно там я получила первую и единственную в моей жизни картофелину массой более 1,5 кг. И, да, на кусте она одна такая была. Жалею, что не оставила на семена. Интересно было бы с её потомками поэкспериментировать.

Но потом грядки пришлось разобрать. Ибо сорнякам они тоже пришлись по вкусу, а трудозатраты на сбор достаточного для их подавления количества мульчи показались несоразмерно большими. Теперь, если опыт буду повторять, вместо холмов устрою траншеи. И пусть это окажется вариацией на тему, но лично мне ухаживать за такими удобнее.

Следующий слой в тёплых грядках – опавшая листва и скошенная трава, а также грубые побеги типа подсолнечника, кукурузы, топинамбура, цветоносов лилейников и др.

На них – свежие садовые и кухонные отходы. Затем слой полуперепревшего компоста и, наконец, финишный слой земли.

Вот только это… не тёплая грядка. Просто компостная. Да, растениям на ней будет расти и приятно, и вкусно. Но вот ощутимого тепла от гниения такой органики вы не получите.

Откуда берётся температура при гниении органики? От работы термофильных микроорганизмов. И больше всего их в навозе.

Проще говоря, для тёплой грядки навоз – крайне необходимый ингредиент. Причём навоз свежий, неперепревший. Годится любой, но самый лучший – конский. В нём много азотистых веществ, и он саморазогревается ощутимо сильнее коровьего (а коровий сильнее свиного, если что).

И ещё такой нюанс: процесс идет при наличии воздуха. То есть самый лучший навоз – рыхлый, смешанный с опилками или соломой. А вот если его уплотнить, тепла он не даст. Втихаря сжуют его анаэробные микроорганизмы.

Ошибка №2: не экономьте на материалах

Лучше за год сделать одну грядку, но качественно, чем две, но тяп-ляп.

Слой навоза должен быть не меньше 40 см, а поверх – 15-20 см земли. И не меньше! Она служит для распределения тепла и защищает корни от перегрева. Слоя более тонкого может не хватить, и растения «сгорят».

А так как навоз внизу лежит рыхло, он позже осядет, и грядка "провалится". В общем, кладите с горкой!

Ошибка №3: навоз закладывают по осени

Навоз – это топливо. Как дрова для печи. Вы же закладываете и поджигаете их именно тогда, когда вам надо нагреть воздух в комнате, а не за месяц-два до сего радостного события? Вот и с тёплой грядкой так же.

"Холодную" органику можно закладывать с осени. Это выполотая и скошенная трава, пищевые отходы, палая листва, жёсткие цветочные стебли.

А вот навоз, который это всё разогреет и активирует почвенную микрофлору, вот его-то укладывают весной. Свеженький, не перепревший,, перемешанный с соломой, опилками или торфом. Спустя день-другой на каждый метр траншеи выливают по 1 ведру кипятка. От тепла навоз начинает разогреваться, и через несколько дней от траншеи в холодную погоду уже пар валит.

В течение 1-2 недель процессы идут наиболее активно. Навоз может разогреваться до 60°С. А затем начинает потихоньку остывать. Когда дойдёт до 40-45°С, можно сверху засыпать траншею землёй, а через недельку и семена сеять. Или рассаду высаживать. Биотопливо внизу будет потихоньку тлеть и греть ещё месяца-полтора. То что надо для рассады в период неустойчивой весенней погоды!

Маленький нюанс: в такой питательной грядке в изобилии расплодятся земляные черви. А к ним в гости неизбежно начнут шастать крот со товарищи. Толпами. Поэтому во избежание подры.вов корней, в самый низ траншеи, там, где стенки касаются дна, стоит уложить пластиковую сетку с мелкой ячеёй.