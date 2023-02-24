Канада будет охотиться на преступников на Луне, такое решение принял парламент Канады в четверг.

Парламентарии одобрили поправку к Уголовному кодексу, разрешающую преследование за преступления, совершенные на небесном теле.

В соответствии с этим как канадские, так и иностранные астронавты могут быть привлечены к ответственности, если они совершат действия, которые будут наказуемы в соответствии с канадским законодательством о поддерживаемых Канадой миссиях на запланированную лунную космическую станцию или на поверхность Луны.

До сих пор канадское уголовное право уже применялось к действиям, совершенным канадскими астронавтами на Международной космической станции (МКС) на орбите.

В настоящее время правительство расширило это правило в связи с запланированной на 2024 год миссией на Луну, пилотируемой канадским астронавтом.

Еще одна космическая станция должна выйти на орбиту Луны в 2026 году. Проект возглавляет космическое агентство США НАСА. Участвуют Канада, Япония и Европейское космическое агентство (ЕКА).