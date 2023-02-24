Причины, по которым у азиатов узкие глаза

Признайтесь, вас тоже интересует этот вопрос. Ещё в школе нам рассказывали, что всё человечество в целом можно разделить на три основные расы: монголоидную, европеоидную и негроидную.

На самом же деле, есть ещё и другие - например, эфиопская и американоидная, но в данном случае нам они не слишком интересны. Из школьного курса мы также помним отличительные особенности этих трех основных рас: цвет кожи, величина носа, острота скул, форма глаз... На последнем хочу остановиться чуть подробнее.

Лично меня, по вполне объективным причинам (посмотрите на мои глаза повнимательнее), всегда интересовал вопрос: почему у людей, относящихся к монголоидной расе, столь узнаваемый и отличный от других разрез глаз? В чем их уникальность?

Причина, как всегда, лежит на поверхности: всему виной - эволюция. Вы, наверняка, удивитесь, но, если уж быть до конца откровенным, и китайцы, и японцы, и корейцы, и вьетнамцы, и казахи имеют точно такой же размер глаз, как и любой среднестатистический европеец, а то, что мы с вами называем «узкие глаза» - не более, чем визуальная иллюзия.

Дело в том, что глаза у азиатов расположены под определенным уклоном - внутренний уголок ниже, чем внешний. Кроме того, они могут похвастаться особым строением внутреннего века, где расположена так называемая «монгольская складка» или эпикантус, практически полностью закрывающая слезный канал.

В довершении ко всему под кожей век у азиатов имеется жировая прослойка, которая тоже делает глаза визуально более узкими, чем они есть на самом деле.

Но для чего азиатам вдруг понадобился этот самый эпикантус? Как я уже говорил выше, виной всему - эволюция, да непростая, а многовековая. Ученые сходятся во мнении, что 12–13 тысячелетий назад территория Центральной Азии, где, собственно, и зародилась монголоидная раса, отличалась весьма жесткими погодными условиями.

Испепеляющее солнце, порывистые ветра и песчаные бури - все это самым непосредственным образом сказалось на внешнем облике азиатов. А та самая складка века, эпикантус, возникла как защитный механизм, который помогал уберечь глаза от ветра и песка.

Кроме того, существует мнение, что данный регион, хоть и был солнечным, но и снега там выпадало изрядное количество. Поэтому все тот же эпикантус защищал еще и от вредоносного действия отраженной солнечной радиации.

Как вы понимаете, это лишь одна из версий. По другой же, узкий разрез глаз у азиатов появился напротив из-за сильных морозов. Дело в том, что развитие эпикантуса зависило от толщины жировой прослойки под кожей верхнего века. Считается, что очень плотная жировая «подушка» характерна для детей монголоидной расы. Антропологи полагают, что в прошлом такая прослойка могла служить защитой против обморожения.

В настоящее время большая часть национальностей, для которых характерен узкий разрез глаз, проживает в Центральной, Восточной и Северной Азии. И это, как ни крути, пересекается с теориями ученых о том, что предки современных азиатов жили в сложных климатических условиях.

Так что ответ на вопрос «Почему у азиатов узкий разрез глаз?» прост до нельзя. Это всего лишь данное природой средство защиты от любого негативного воздействия извне.