Стало известно, как принято называть детей в Северной Корее

Северная Корея, как одна из самых закрытых и загадочных стран в мире, всегда привлекала внимание и вызывала неподдельный интерес современников.

Давайте откровенно: о реальной ситуации в стране мы, сторонние наблюдатели, знаем немного. Однако даже нам известно, что практически все сферы жизни населения Северной Кореи подчинены строгим и, порой, весьма жестким правилам, нарушение которых карается… смертью. Вы удивитесь, но даже имя своему будущему ребенку добропорядочные граждане Северной Кореи не могут выбрать без одобрения руководящей верхушки.

Имя должно звучать гордо, быть патриотичным и соответствовать идеологии страны, поэтому варианты, типа, А Ри («любимая») или Су Ми («очень красивая»), характерные для жителей Южной Кореи, очень быстро перестали быть актуальными. Да и в трендах, надо сказать, они пробыли совсем недолго.

Правительство КНДР сперва делало акцент на именах, которые оканчиваются на твердые согласные, чем лишний раз подчеркивало отличие от южнокорейских имен. Скажу больше: граждан, чьи имена не оканчивались на согласные, в принудительном порядке заставляли исправить эту оплошность и добавить «политический смысл» к своему имени, дабы соответствовать революционным стандартам» страны.

При этом чиновники требовали, чтобы взрослые люди изменяли свои имена, если им «повезло» иметь «антисоциалистическое» имя, оканчивающееся на гласную. Подобные требования нередко переходили во вполне конкретные угрозы увольнения с рабочих мест тех, кто отказывался выбирать себе новое имя. Кто же и после этого не соглашался на изменения паспортных данных, заносился в список инакомыслящих.

Несмотря на все вышеперечисленные репрессии, местные жители лишь разводили руками, ведь в противном случае им всем пришлось бы менять свои имена на старомодные, вроде Юн Чхоль или Ман Бок. Это, как если бы в России всех детей поголовно назвали бы Мстиславами, Святополками или Казимирами. Несколько странновато, если честно…

Затем жителям Северной Кореи настоятельно советовали давать детям патриотические имена, содержащие идеологический или даже милитаристский смысл. Например, Чхун Сим («верность»), Чхон Иль («оружие») или Пок Иль («бомба»). Ну а в довершении всего появился запрет называть детей из простых, рабочих семей именем вождя страны Ким Чен Ына.

Соответствующий указ был обнародован официальным Пхеньяном и объяснялся намерением «защитить высший авторитет вождя». Ну а детям и взрослым, которым «посчастливилось» получить имя предводителя Северной Кореи, было рекомендовано добровольно сменить имя на другое.

К слову, в КНДР - это далеко не первый подобный случай. В 2011 году аналогичный запрет ввел отец действующего лидера страны - Ким Чен Ир.

Местные же СМИ отмечают, что в последние десятилетия в Северной Корее было запрещено использовать имена Ким Ир Сен и Ким Чен Ир, поскольку так звали двух первых лидеров Страны чучхе. Логично предположить, что власти просто не хотели, чтобы имена обычных людей совпадали с именами вождей.

Помимо всего прочего, правительство КНДР пригрозило оштрафовать любого, кто не прислушается к рекомендациям «сверху» и не использует имена, имеющие политическое значение. В частности, выбранное имя ни в коем случае не должно отражать тенденции Южной Кореи, которую Северная Корея всегда считала «копией декадентской западной культуры янки».

А, кстати, как с выбором имен для детей обстоят дела в Южной Корее? Там все несколько проще… даже не несколько, а значительно проще. Например, имя ребенка может состоять из благозвучных корейских слогов, которые выбираются из перечня китайских иероглифов с наиболее подходящим для имени значением.

Или, если ребенок в семье не единственный, его имя может совпадать с именами других наследников (ЮЁн, ЧиЁн, СуЁн). Некоторые корейцы называют детей определенными словами или выражениями со счастливым значением: так, к примеру, очень популярным является имя РемДаОн, которое дословно переводится как «нечто прекрасное».

Еще одним весьма оригинальным способом выбора имени для ребенка в Южной Корее считается обращение к шаману или специалисту по подбору имени. Наука, на основе которой выбирается имя и предсказывается судьба, базируется на учении Конфуция и теории стихий.

После обращения к «специалисту», родители получают грамоту с тиснением и печатью, на которой зафиксированы запись имени ребенка и предсказание его судьбы с тайным смыслом.

Ну и напоследок любопытный факт. В Корее как такого отчества не существует, поэтому к инициалам иногда добавляется родословная запись, которая помогает различать людей с одинаковой фамилией.