«Коровья вода» - индийский аналог «Кока-Колы», который вы едва ли захотите увидеть в магазинах

С момента своего появления всемирно известный напиток «Кока-Кола» и его ближайший конкурент «Пепси» разделили ряды потребителей на два лагеря.

Первые восхищались потрясающим вкусом этих сладких, сильногазированных напитков, а вторые в ужасе хватались за головы, узнав, какое количество сахара и всевозможных консервантов они в себе содержат.

Безусловно, производители не могли не реагировать на негодование общественности, поэтому со временем на прилавках появилась обновленная линейка любимых напитков, но уже «без сахара» и с меньшим количеством вредных консервантов. Так, по крайней мере, утверждала этикетка...

Но, конечно же, эти меры едва ли могли сделать «Колу» полезнее, ведь тогда бы это, наверняка, навредило бы ее вкусу, а ведь именно непревзойденный вкус сделал ее столь популярной и любимой во всем мире.

Решение пришло, откуда не ждали - из Индии, ведь именно там придумали, а впоследствии и выпустили в широкую продажу, аналог «Кока-Колы» на основе коровьей мочи. Напиток носит название «Коровья вода» или «Gau Jal» и является, по мнению индийских экспертов, «здоровой» альтернативой «Кока-Коле» и «Пепси».

Столь любопытный продукт появился на прилавках индийских магазинов с подачи ведущей индуистской организации «Rashtriya Swayamsevak Sangh» (RSS), которая уже на протяжении многих лет борется с засильем западных продуктов на территории Индии, называя их «разлагающими». Корова же в индуистской религии, как известно, животное священное, родное, и все продукты ее жизнедеятельности тоже считаются, если уж не священными, то исключительно полезными для здоровья.

Причем это убеждение настолько сильно, что в некоторых индийских штатах коровий навоз и мочу продают в обычных магазинах рядом с молоком и йогуртом, а компании, специализирующиеся на производстве продуктов питания и бытовой химии, нередко добавляют коровий навоз и мочу в зубную пасту, каши и всевозможные напитки. Производители уверены, что продукты жизнедеятельности священных животных способны вылечить множество болезней: от простого недомогания до диабета и даже рака.

Кроме того, моче приписываются дезинфицирующие свойства. Но тут индусы Америку не открыли. В России тоже существует подобная практика. Так что обрабатывать мочой ожоги или небольшие ранки, в принципе, обычное дело. Навоз же во многих индийских деревнях используется как чистое и антисептическое напольное покрытие.

Как вы понимаете, присутствие коровьей мочи в напитках было лишь вопросом времени, и это время наступило. Но, к слову, даже у этого странного продукта есть своя технология. Для изготовления «Коровьей воды» подходит не всякая моча - необходима лишь первая утренняя, которую дали именно индийские коровы.

Затем ее дистиллируют и замешивают на целебных травах. К слову, вопрос о том, каким коровам принадлежит моча, которая в дальнейшем будет использоваться при изготовлении напитка, является принципиальным.

Применяется моча исключительно индийских коров, у которых, по мнению местных жителей, имеется вена, соединяющаяся с солнцем.

Кроме того, производители «Коровьей воды» утверждают, что все технологические процессы проходят с соблюдением правил аюрведы - учения о принципах здорового образа жизни. Согласно этому учению, как я уже говорил выше, моча коровы помогает лечить рак, сахарный диабет, гипертонию и используется, как обезболивающее и противомикробное средство.

Готовая «Коровья вода», по их заверениям, мочой абсолютно не пахнет и имеет приятный вкус. Кроме того, индийский аналог «Кока-Колы» и «Пепси» выпускается в нескольких вариантах: со вкусом, собственно, колы, лимона, апельсина и розы.

Надо сказать, что западные туристы и путешественники с большим недоверием относятся к данному продукту, и пробовать его не спешат. На что получают резонный ответ от местных: «Над йогой тоже сначала все смеялись, а теперь, посмотрите, она популярна во всём мире».

Не знаю, есть у меня сомнения, что «Коровья вода» способна повторить триумфальный путь йоги и стать явлением массовым и востребованным. Хотя, как мы помним, она крайне полезна во всех смыслах... Вот только испытывать на себе все ее целебные свойства как-то не хочется. Наверное, это потому что я не индус.