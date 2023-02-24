Особенности празднования Нового года и Рождества в Северной Корее

О жизни этой закрытой страны по сей день известно очень немного, ведь информация, поступающая во внешний мир, больше напоминает вырванные из общего контекста клочки, на основе которых нам и приходиться делать выводы о реалиях Северной Кореи.

А, меж тем, страна живет, развивается, внутри нее происходят всевозможные события, как политического, так и общественного толка, отмечаются праздники...

О последних, к слову, мне хотелось бы поговорить более подробно, ведь еще буквально пару недель, и весь мир в сладостном упоении погрузиться в празднование, наверное, самых долгожданных и светлых праздников в мире – Рождества и Нового года. А как же с этим обстоят дела в Северной Корее?

Итак, для начала стоит отметить, что как такового праздника Рождество в Северной Корее не существует (в отличие от южных соседей). Более того, многие жители КНДР и вовсе не подозревают о существовании подобного торжества. Согласно официальным данным, Северная Корея является самой нетерпимой к христианам страной в мире, и, несмотря на то, что на ее территории есть православные и протестантские храмы, христианами себя считают всего 0,3 % населения.

Такая, мягко говоря, нелюбовь вполне объяснима, поскольку имеет историческую подоплеку. После войны 50-х годов в страну начали приезжать миссионеры, под видом которых часто скрывались шпионы, провозившие большие партии оружия под видом гуманитарных грузов.

Тем не менее, несмотря на весьма прохладное отношение к самому Рождеству, в Северной Корее все же отмечается своеобразный сочельник, однако к светлому религиозному празднику он едва ли имеет хотя бы какое-то отношение. Дело в том, что 24 декабря родилась Ким Чжон Сук, мать бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира, и, конечно же, оставить эту дату без внимания северокорейцы никак не могли.

Вместе с основателем северокорейского государства Ким Ир Сеном и его сыном Ким Чен Иром, Ким Чжон Сук была известна как одна из «трех генералов горы Пэктусан». А наиболее широкую известность она получила после того, как ее сын, Ким Чен Ир, был официально провозглашен преемником отца.

В Северной Корее Ким Чен Сук называют «героиней антияпонской войны, выдающейся политической деятельницей, великим примером преданности вождю и великой матерью революции». Ее именем названы уезд, педагогический институт, детские ясли и многие другие учреждения образования и здравоохранения КНДР.

Ким Чен Сук представляла (и представляет по сей день) гораздо большую значимость для корейского народа, нежели весьма сомнительный праздник под названием Рождество.

А, зная уровень преданности северокорейцев своим традициям и степень их патриотизма, удивляться тому, что они отдали предпочтение празднованию дня рождения матери бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира, не приходится...

Как говорится, каждому свое. И тем более контрастным на их фоне выглядит решение жителей Южной Кореи праздновать Рождество весело и с размахом, на которое большее влияние оказал американский протестантизм и пришедшие из Японии представления о том, как должно выглядеть Рождество.

Новый год в Северной Корее тоже, надо сказать, явление уникальное, и его в стране празднуют дважды: сначала - по григорианскому календарю, а потом - по традиционному восточному. К тому же, летоисчисление в КНДР ведется от рождения первого вождя страны Ким Ир Сена и называется календарем чучхе. Поэтому в стране будут встречать на 2023-й, а 112 год...

Дата Лунного Нового года, который в России еще называют Восточным, не является фиксированной, и его празднование обычно выпадает на конец января или начала февраля. И, если в России, каждый новый год, так или иначе, связан с китайским гороскопом и имеет свой символ (Кролик, Собака, Дракон, Змея), то корейцев подобные «звериные» обозначения интересуют мало - особенно это касается традиций, что праздник нужно встречать в одежде и аксессуарах определенного цвета.

В Северной Корее на протяжении почти 40 лет велась активная борьба против того, чтобы люди поддерживали традиции, связанные с буддизмом, конфуцианством и шаманизмом. Дело в том, что всевозможные обряды, которые сопровождали празднование Нового года, никак не вписывались в общую концепцию социалистической идеологии.

Основным праздничным мероприятием в новогодний день является поминовение мертвых. Местные жители в своих домах устанавливают небольшие алтари, к которым приносят традиционную еду и напитки. С таким обрядом связана важная особенность этикета: палочки для еды вставляются в пиалу с рисом вертикально, в то время как при обычной сервировке стола делать это категорически запрещено.

После проведения необходимых памятных ритуалов, жители Северной Кореи отправляются поздравлять родных, близких и знакомых. И, конечно же, обязательным пунктом праздничной программы является посещение ближайших статуй товарищей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Им кланяются и приносят цветы - настоящие или искусственные не имеет значения.

Вы, возможно, удивитесь, но в Северной Корее есть еще и Солнечный Новый год, и отмечается он в ночь с 31 декабря на 1 января, как и в России. 1 и 2 января официально считаются выходными днями. Такие совпадения не случайны, поскольку данное празднование появилось в КНДР во времена Советского Союза.

Правда, в отличие от советских граждан, корейцы были лишены полуночных массовых гуляний. Люди просто собирались за праздничным столом и отмечали праздник в семейном кругу, а все традиционные фейерверки и концерты проходили днем или ближе к вечеру.

Любопытный факт. Праздничный новогодний стол жителей Северной Кореи представлял собой своеобразный микс из традиционных корейских блюд, а также угощения, доставшего в «наследство» от советских граждан. Например, национальный суп с рисовыми клецками и холодная рыбная лапша абсолютно спокойно соседствовали на столе с салатом, похожим на «Оливье». И, в целом, в КНДР из СССР пришла традиция заправлять праздничные блюда майонезом.

И еще кое-что. Помимо майонеза и «Оливье», КНДР переняла у СССР еще одну добрую новогоднюю традицию – в праздничные дни смотреть «Иронию судьбы, или с легким паром!» Фильм даже был дублирован на корейский язык, а по телевидению его показывали также долго и с той же регулярностью, что и в СССР.