Вечеринка, которая стоила престола иранскому правителю

В 1971 году иранский шах Мохаммед Реза Пехлеви решил доказать всему миру, что Иран - не какой-то там сырьевой придаток Запада, а самая что ни на есть великая держава с тысячелетней историей.

Пехлеви посчитал, что приближающийся юбилей основания Персидской империи достоин большего, чем несколько банкетов в столовых во время исторических конференций, и поэтому шах решил устроить пышный приём, равных которому не было бы в мировой истории.

Для этого посреди безлюдной пустыни, возле руин древнего города, он в буквальном смысле возвел самый настоящий оазис с парками, фонтанами и дворцами. Масштаб и роскошь комплекса, построенного исключительно ради одного торжественного приема, смогли поразить воображение даже самого искушенного наблюдателя. Но более всего впечатлял список гостей: по приглашению шаха в Иран прибыли главы 65 государств. Короли и императоры, султаны и шейхи, президенты и премьер-министры со всех континентов разместились в роскошных номерах; их угощали дорогими винами и изысканными блюдами, приготовленными лучшими поварами со всего мира.

Итоговая цена торжества - не миллион долларов и даже не миллиард. Всё куда дороже! Эта вечеринка стоила Ирану императорской династии. Невероятно расточительное пиршество стало первым в череде событий, повлекших за собой всеобщее народное восстание, результатом которого стало крушение монархии и появления на политической карте мира нового государства исламской Республики Иран.

История знает тысячи примеров, когда необдуманные и излишне самоуверенные действия приводили к результатам полностью противоположным от ожидаемых. В 70-х годах прошлого века, по мнению иранского шаха Мохаммед Реза Пехлеви, который на тот момент уже более 30 лет находился во главе государства, главное, в чем нуждались его подданные, это гордость за свою великую страну и ее историю. А, значит, и никаких средств не должно быть жалко, чтобы эту гордость поддерживать.

Но, как оказалось, представления шаха о реальных нуждах народа не имели абсолютно никакой связи с действительностью. Безудержная роскошь и баснословные средства, затраченные на праздничные торжества, устроенные шахом, почему-то не нашли отклик в сердцах обедневшего населения Ирана. Более того, эти торжества стали отправной точкой в процессе, итогом которого стала народная революция. А она в свою очередь привела к кардинальным изменениям в государственном устройстве страны и к сотням, тысячам жертв в результате последовавших как внутренних, так и внешних конфликтов.

Государство Иран 1960-х годов можно описать 3 словами: все очень сложно. Во главе стоял шах Мохаммед Реза Пехлеви, «царь царей» - скромный титул, который Пехлеви принял после коронации самого себя в 1967 году. В то время шах был одним из богатейших людей на планете. Обладая в своей стране безграничной властью, он мог назначать министров, распускать парламент, командовать вооруженными силами и так далее. Его слово - закон, и делить власть он не собирался абсолютно ни с кем.

Конечно же, такого господства он добился не за один день, и даже не за два. На трон Мохаммед Реза Пехлеви взошел в 1941 году, после того как советско-британские войска, оккупировавшие Иран, вынудили его отца, симпатизировавшего Германии, отречься от престола и передать власть своему наследнику. Будучи сыном монарха, Мохаммед Реза Пехлеви провёл своё детство и юность в абсолютной роскоши, получил престижное образование в Швейцарии, и, также как и его отец, был приверженцем современного западного мира. Молодой шах хотел стать продолжателем и во многом даже подражателем своего отца.

Мохаммед Реза Пехлеви был уверен, что под его руководством Иран превратится в мощное, экономически развитое государство, которое достойно занять место среди ведущих стран мира. Вот только ведущие страны мира нужно было в этом как-то убедить... Шах посчитал, что самым лучшим способом доказать свое величие будет приглашение руководителей мировых держав на вечеринку, размах и роскошь которой покажет всем, на что способен Иран.

И трудно было придумать лучший повод, чем приближающийся 2500-летний юбилей со дня основания Персидской империи царём Киром Великим. Поэтому пышно отметив этот юбилей, шах не только хотел показать связь современного Ирана с Великой Персидской империей, но также продемонстрировать себя как правителя, достойного стоять в одном ряду с Киром Великим.

До юбилейной даты оставалось всего 13 месяцев, поэтому, не теряя времени, созданный шахом организационный комитет, начал подготовку к вечеринке века. Первой трудностью было то, что в Иране полностью отсутствовала необходимая инфраструктура для проведения мероприятия такого уровня. Начать хотя бы с того, что элитных гостей просто негде было разместить! После некоторых раздумий и совещаний, торжественный прием было решено провести... в пустыне. А, если точнее, возле руин древнего города Персеполя.

И высадить там лес. Специально для этого в Европе было закуплено и привезено в Иран огромное количество деревьев. Если быть точным, то 15 000 различных пород транспортными самолётами были доставлены в Иран, а затем высажены в Персеполе вокруг королевской деревни. Для того чтобы лес смотрелся натурально, из Европы было завезено около 50000 различных певчих птиц, а также 20 000 воробьев. Однако уже

В дополнение к лесу, в пустыню на грузовиках были отдельно доставлены 4 Га плодородной почвы только для того, чтобы один известный Версальский флорист смог создать благоухающий райскими ароматами сад из нежных роз и кипарисов.

Гостей шаха было решено разместить в небольших домиках из крепкого пластика, внешне стилизованных под средневековые шатры. Внутри это были роскошные кондиционируемые номера с двумя спальнями, гостиной и кухней, а также личным поваром и прислугой, доступными 24 часа. Всего было построено 50 гостевых шатров и два огромных шатра, где должен был проходить торжественный банкет.

Чтобы накормить дорогих гостей шах пригласил считавшимся лучшим в Европе на тот момент ресторан «Максим», который должен был обеспечить банкет не только едой, но и персоналом. Для этого «Максим» на три недели закрыл все свои рестораны и отправил в Иран лучших поваров, оборудование, а также продукты: почти 3 тонны говядины и ягнятины, 1280 килограмм мяса птицы, 360 000 яиц, и всё это доставлялось в Иран прямиком из Парижа!

Из Европы в пустыню было также перевезено 30 тонн кухонного оборудования, сотни тонн всевозможных строительных материалов, итальянские гардины и ткани, хрусталь баккара, а также 1000 бутылок французского шампанского, коньяка и вина.

Но и всего этого шаху казалось недостаточно. На время проведения торжества он приказал полностью закрыть границы Ирана. Никто, кроме гостей, не мог ни въехать, ни выехать из страны. Вдобавок ко всему были закрыты все школы и университеты, а все студенческие организации распущены. Одним словом, безопасность...

12 октября 1971 года вся страна замерла в ожидании приезда высоких гостей, поскольку никто до конца не верил в то, что, во-первых, все они прилетят, а, во-вторых, что Иран сможет провести вечеринку такого калибра. Но всё получилось, и гости, приглашенные шахом, прибывали и прибывали... Еще никогда императоры и короли не собирались в одном месте и в таком количестве!

И все, казалось бы, шло по задуманному плану, если бы не одно существенное «но». В отличие от мировой общественности, обычные иранцы не оценили потуги шаха продемонстрировать величие Ирана подобным способом, и были, мягко говоря, шокированы расходами. Точная цифра того, во сколько обошлась вечеринка, держалась в строжайшем секрете, и до сих пор это остается загадкой...

Но даже озвученная организаторами цифра в 22 миллиона долларов поражает воображение. Стоит также учитывать, что вечеринка шаха проходила на фоне того, что большинство рядовых иранцев жили за чертой бедности.

Вдобавок ко всему, будучи сильно религиозным народом, иранцы были шокированы тем, сколько алкоголя было выпито на вечеринке, а также их оскорбило неприкрытое высокомерие шаха, который даже не пригласил на торжество никого из иранцев. Режим шаха и до этого события имел достаточно противников, но все они были разрозненными, что помогало шаху с ними бороться.

Но шок от устроенной вечеринки объединил против правителя абсолютно всех. Огромные траты на вечеринку были, мягко говоря, не поняты местному населению, в связи с чем шах Мохаммед Реза Пехлеви растерял остатки поддержки.

В 1973 году Мохаммед Реза Пехлеви публично обратился к иранскому народу с извинениями за излишнюю расточительность и повальную коррупцию в правительстве. Но было уже поздно...

Механизм был запущен, и через несколько лет случилось народное восстание , которое затем вылилось в Иранскую революцию, на волне которой в 1979 году, оттеснив в стороны все остальные силы, к власти пришел Рухолла Мусави Хомейни, став первым верховным руководителем исламской Республики Иран.

Шах же был вынужден бежать из Ирана, а в 1980 году, уже находясь в изгнании, он умер от рака.

Иранская революция и, как следствие, возникновение Республики кардинальным образом изменило не только сам Иран, но и весь ближневосточный регион, превратив его в очаг постоянного напряжения. А ведь Мохаммед Реза Пехлеви всего лишь хотел доказать всему миру, что Иран тоже чего-то стоит.