Самые нелепые способы сбежать из тюрьмы

Как только в истории человека появились тюрьмы, практически сразу же объявились и желающие оттуда сбежать.

Оно и неудивительно: кому охота сидеть в четырех стенах, наблюдая за окружающим миром через маленькое окошко, жить по расписанию и получать еду сомнительного качества?! Сперва попытки побега из-под неусыпного ока надзорных органов не отличались особой оригинальностью: кто успел, тот и убежал. И комментарии тут излишни.

С течением времени, когда места отбывания наказания стали охраняться более тщательно, изменились и способы вернуть себе долгожданную свободу. На какие только изощрения и хитрости не шли узники совести! Вспомните хотя бы известный фильм «Побег из Шоушенка», снятый по мотивам романа «короля ужасов» Стивена Кинга.

Однако в отличие главного героя данной картины, побег которого в конечном итоге завершился триумфом, у многих реальных беглецов дела складываются не всегда удачно… но не менее оригинально.

Двое жителей Новой Зеландии решили сбежать из зала суда сразу после оглашения приговора. 20-летний Реган Рети и 21-летний Тиранара Уайт были прикованы друг к другу наручниками, поэтому их решение о побеге изначально было сопряжено с целым рядом трудностей. Однако молодые люди в тот момент едва ли об этом думали. Они выждали подходящий момент, растолкали охранников и устремились к выходу. К слову, им даже удалось выбежать на улицу и пересечь проезжую часть, но тут на пути беглецов возник фонарный столб.

Забыв про наручники, молодые люди продолжили свой путь и попытались обогнуть препятствие, но…каждый со своей стороны. Результат не заставил себя долго ждать: цепь от наручников не позволила беглецам разойтись, они врезались друг в друга и упали на землю. Их, конечно же, задержали, а на следующий день состоялось новое судебное заседание, на котором горе-беглецам увеличили срок наказания.

В отличие от новозеландских преступников, не сумевших справиться с собственными телами, британскому грабителю это удалось в полной мере. За два года, проведенные в тюрьме, он сбросил более 20 килограмм и в буквальном смысле «просочился» сквозь металлические прутья камеры. Конечно, их предварительно пришлось несколько расширить, однако и это и не стоило беглецу особого труда.

Похудев, он нисколько не ослаб физически, а, возможно, и наоборот – стал более выносливым. По крайней мере, сил ему вполне хватило, чтобы перелезть через высокую стену с колючей проволокой и сбежать за пределы тюремного двора.

Как ни крути, хорошая физическая форма решает! И вот еще одно тому доказательство. 28-летний американец Майкл Хилл, который был задержан по подозрению в совершении ограбления, сбежал от троих охранников. Он перелез через полутораметровую стену и пару заборов, а затем скрылся. Пока ничего необычного, верно?

С одной только оговоркой: некоторое время назад Хиллу ампутировали ногу, поэтому от правосудия он убегал на протезе. По свидетельству очевидцев, излишне полноватые охранники так и не смогли догнать беглеца. К тому же, в пользу Хилла сыграл и тот факт, что на него не надели наручники. Охранникам просто не пришло в голову, что человек на костылях способен развивать подобную скорость!

Одному немецкому наркоторговцу удалось выбраться из тюрьмы в коробке с грязным бельем, которое собирались отправить в прачечную. А вот попытка его мексиканского «коллеги» оказалась чуть менее удачной: он попробовал спрятаться от американских полицейских в наволочке. Вообще история побега Луиса Камачо-Мендозы крайне любопытна и наполнена всевозможными деталями в лучших традициях приключенческих фильмов.

Сначала он смастерил из туалетной бумаги розу и попросил сокамерников передать ее надзирателю, затем собрал из найденных на тюремной кухне отверток отмычку, вскрыл дверь и сбежал. Его поймали в одной из квартир в ближайшем городе, где он прятался в куче белья.

Очень полезным может оказаться навык использовать для своих целей подручные средства. Так, один из самых опасных преступников ЮАР, осужденный за несколько десятков противозаконных деяний (и за убийства в том числе), оказался на свободе, выскользнув через окошко в двери камеры размером 20 на 60 сантиметров. И ему даже не пришлось для этого худеть! Обрести свободу преступнику помог обычный вазелин, которым он обмазался с головы до ног.

А вот индонезийские заключенные сбежали из тюрьмы с помощью перца. Набрав достаточное количество специй, они изготовили жгучую жидкость и в буквальном смысле ослепили охранников. Побег состоялся…правда, большинство беглецов были пойманы в тот же день.

И, конечно же, я не могу не упомянуть Ричарда Ли Макнейра, одного из самых хитрых преступников США. Не желая долго оставаться за решеткой, Макнейр использовал практически все вышеупомянутые способы побега. Он выскальзывал из наручников (при помощи вазелина или нет, неизвестно), менял свою внешность до неузнаваемости, прятался в почте и так далее.

Но, несмотря на все ухищрения, Макнейр проводил на свободе всего несколько лет, а затем вновь возвращался в тюрьму. Возможно, это было его хобби, а, возможно, стиль жизни.