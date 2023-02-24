Страны G7 призывают Россию немедленно уйти из Украины

Страны G7 заявили о своей полной поддержке Украины и призвали Россию немедленно вывести свои войска из страны.

«Россия начала эту войну, и Россия может положить конец этой войне. Мы призываем Россию прекратить продолжающуюся агрессию и немедленно, полностью и безоговорочно вывести свои войска со всей международно признанной территории Украины», — говорится в заключительном заявлении японского председательства в G7.

В пятницу прошла онлайн-встреча глав государств и правительств G7 в которой также принял участие президент Украины Зеленский.