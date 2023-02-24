Швейцария предлагает свое посредничество в организации мирных переговоров

Швейцария снова предложила посредничество в мирных переговорах по украинскому кризису.

«Швейцария всегда готова собрать всех за одним столом для достижения большего уважения международных прав человека и, в конечном счете, мира», — заявил министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис в Нью-Йорке на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном годовщине конфликта на Украине.

По словам Кассиса, российская атака стала «огромным шоком» для Швейцарии.

Он вновь призвал Россию вывести свои войска с территории Украины и прекратить все боевые действия.

Другие страны мира должны объединиться для достижения «полного, справедливого и прочного мира» на Украине и восстановления безопасности в Европе.