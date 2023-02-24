Аям Цемани – домашняя курочка с темной душой

Перефразировав строчку из известной песни, скажу: «Курочки бывают разные: черные, белые, красные…», но далеко немногие из них вызывают пристальное внимание.

Аям Цемани является исключением из всех возможных правил, ведь к этой породе принадлежат абсолютно черные курицы без единого светлого пятнышка.

Сложно в это поверить, но декоративные курочки Аям Цемани – это полностью угольно-черные птицы: от перьев до костей! И это не шутка. Оперенье, кожа, язык, органы, кости, мясо… Да что там! Даже костный мозг у этой необычной птицы окрашен в черный цвет, а кровь имеет настолько темный оттенок, что еще немного, и ее тоже можно назвать черной.

Порода Аям Цемани родом из Индонезии, и в переводе на русский язык ее название звучит как «черная курица». Непосредственным предком Аям Цемани являются черные птицы Аям Кеду, которые выращивались в деревнях Кеду, Беджи и Кахурипан в районе Кеду округа Темангунг провинции Центральная Ява.

Первыми эту или схожую ей породу кур в 1920 году описали голландские колонизаторы, а вот Европа узнала об этих уникальных пернатых лишь в 1998 году. Голландский селекционер Ян Стеверинк не только показал европейцам Аям Цемани, но и в дальнейшем занялся изучением этой породы, особенностями ее происхождения. В результате его исследований уже спустя год удалось вывести первую курицу, а еще через год – петуха.

Появление угольно-черных куриц вызвало невиданный ажиотаж – люди были в буквальном смысле заворожены и очарованы внешним обликом этих по-своему мистических птиц. Еще бы: ни единого белого или даже светлого пятнышка – как такое вообще возможно?! Неудивительно, что и деньги за этих куриц уже тогда просили немаленькие!

Ну а сегодня Аям Цемани считаются одними из самых дорогих пород в мире. Стоимость одного цыпленка может достигать 2,5 тысяч долларов! Кроме того, специалисты утверждают, что в настоящий момент чистопородных Аям Цемани давно нет в природе. Они вымерли. Птицеводы же разводят гибрид этой уникальной породы, который, к слову, ценится ничуть не меньше, чем и Аям Кеду.

Удивительная окраска Аям Цемани, которая даже гребни птиц сделала черными, как ночь, появилась в результате генетической особенности – фибромеланозису. Этот ген, активность которого у Аям Цемани повышена в 10 раз по сравнению с другими курами, провоцирует быстрое развитие большого количества пигментных клеток черного цвета.

Ученые доказали, что данная мутация возникла более 8 столетий назад в Азии, и именно благодаря ей все представители этой породы имеют угольно - черный окрас. Более того, даже малейшее светлое перышко на теле птицы считается браком: такие курочки или петухи не используются для размножения.

В Азии Аям Цемани тоже ценятся очень высоко, однако уже по другой причине. Дело в том, что местное население обладает склонностью наделять окружающие предметы и животных мистическими качествами... даже если их на самом деле нет. Поэтому черные куры Аям Цемани частенько становятся неотъемлемыми участниками ритуальных жертвоприношений.

Преподнося в дар богам черную курицу, местные жители рассчитывают, что высшие силы в ответ подарят им ребенка. Кроме того, многие азиаты считают Аям Цемани символом удачи.

Они искреннее верят, что употребление в пищу мяса черной курицы способно облегчить муки совести. А если живущий при доме петух этой породы часто кукарекает, то его владельцев в будущем ждет процветание и богатство.