Шольц рассказал, что G7 готовит программу МВФ для Украины

По словам Олафа Шольца, семь ведущих промышленно развитых стран Запада согласны с тем, что Международный валютный фонд (МВФ) должен разработать программу стабилизации и восстановления Украины.

Предыдущая помощь G7 для страны составила 37 млрд евро, заявил Шольц после виртуальной встречи глав государств и правительств Германии, США, Великобритании, Франции, Италии, Канады и Японии.

На долю Германии приходится более 14 миллиардов евро.

Функционирование государства жизненно важно для выживания Украины, что также влияет на оплату труда военных.

«Большая семерка» также обязалась ввести дополнительные санкции против России, сказал Шольц.