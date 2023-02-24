Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у США и России нет общей границы, продемонстрировав отсутствие знаний по географии.

В пятницу, 24 февраля 2023 года, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что ни одно государство не смогло бы самостоятельно противостоять Российской Федерации, добавив, что с данной задачей смогли бы справиться лишь Соединённые Штаты.

«Наверное, США могли бы, но, к счастью, у них нет границ с Россией», — сказал Зеленский, отвечая на соответствующий вопрос представителей СМИ.

Российско-американская граница проходит в водах Берингова пролива, её протяженность составляет 49 километров.