Зеленский забыл об общей границе США и России
2023-02-24 21:11
Президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию по случаю годовщины начала спецоперации.
Выступая перед журналистами, он заявил, что США – единственное в мире государство, которое могло бы противостоять России в одиночку.
При этом Зеленский отметил, что к счастью, у Соединенных Штатов нет общей границы с Россией.
На самом деле общая водная граница США и Российской Федерации проходит между Аляской и Чукоткой по Берингову проливу.
Опубликовано: Светлана Репина