Президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию по случаю годовщины начала спецоперации.

Выступая перед журналистами, он заявил, что США – единственное в мире государство, которое могло бы противостоять России в одиночку.

При этом Зеленский отметил, что к счастью, у Соединенных Штатов нет общей границы с Россией.

На самом деле общая водная граница США и Российской Федерации проходит между Аляской и Чукоткой по Берингову проливу.