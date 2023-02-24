Reuters: ЕС третий день подряд не может согласовать 10-й пакет санкций против России

Страны-участницы Евросоюза третий день подряд не могут согласовать 10-й пакет санкций против России из-за позиции Польши.

24 февраля международное информационное агентство Reuters сообщило о том, что Европейский союз уже третий день подряд не может согласовать окончательное содержание 10-го пакета санкций против Российской Федерации.

Отмечается, что решение не принято из-за позиции Польши по предложениям Италии о более слабых санкционных ограничениях против импортируемого из России каучука.