Reuters: ЕС третий день подряд не может согласовать 10-й пакет санкций против России
2023-02-24 21:14
Страны-участницы Евросоюза третий день подряд не могут согласовать 10-й пакет санкций против России из-за позиции Польши.
24 февраля международное информационное агентство Reuters сообщило о том, что Европейский союз уже третий день подряд не может согласовать окончательное содержание 10-го пакета санкций против Российской Федерации.
Отмечается, что решение не принято из-за позиции Польши по предложениям Италии о более слабых санкционных ограничениях против импортируемого из России каучука.
Опубликовано: Диана Мудреченко