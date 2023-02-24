Блинкен: США не согласны на прекращение огня на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не согласны на временное прекращение огня на Украине.

Он предостерег членов Совбеза ООН от заблуждений по поводу призывов к временному прекращению боевых действий.

По словам Блинкена, это нужно России для консолидации контроля над захваченными территориями.

Кроме того, временное прекращение огня даст России возможность перевооружить свои силы, чтобы проводить новые атаки.