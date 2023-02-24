Зеленский заявил о намерении встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен лично встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что планирует провести личную встречу с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

«Насколько мне известно, Китай уважает территориальную целостность. Поэтому он должен сделать все, чтобы Россия вышла из нашей территории», — добавил глава киевского режима.

Зеленский также выразил свою уверенность в том, что данная встреча благотворно повлияет как на отношения между Украиной и Китаем, так и на глобальную безопасность.