Reuters: послы Евросоюза с третьего раза не смогли согласовать десятый пакет санкций против России
2023-02-24 21:32
Агентство Reuters сообщает, что представителям стран Евросоюза в третий раз не удалось согласовать десятый пакет санкций против России.
Вступление в силу этих ограничений планировалось приурочить к годовщине начала спецопераций 24 февраля.
По информации агентства, принятие нового пакета было заблокировано Польшей, которая считает, что вывод из-под санкций поставок российского каучука лишает ограничения смысла.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил о том, что в Евросоюзе есть разногласия по поводу новых санкций.
Опубликовано: Светлана Репина