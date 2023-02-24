Причины запрета гуслей на Руси

В русских народных сказках и былинах частенько можно встретить упоминание о таком музыкальном инструменте, как гусли.

Гусли являлись неотъемлемым атрибутом народных гуляний и праздников; под звуки этого необычного музыкального инструмента рассказывались сказки и слагались легенды. Его музыка завораживала и затрагивала самые глубинные струны человеческой души. Вероятно, во многом именно поэтому на протяжении многих веков именно гусли считались символом Руси.

То, что у гуслей древняя история – сомнений нет, однако назвать точное место и время возникновения этого музыкального инструмента, историки затрудняются. Единственное, что известно наверняка, так это то, что гусли сопровождали наших далеких предков на протяжении всей их жизни. Недаром же игрой на гуслях в совершенстве владели практически все богатыри, известные современному обывателю по древним русским былинам – это и Добрыня Никитич, и Садко, и Боян, и Соловей Будимирович.

А во многих произведениях тончайшее «пение» гуслей сравнивался со звучанием натянутой тетивы, что, как вы понимаете, тоже не просто так. В древности тетива называлась «гусла», и с этим, кстати, связана одна из версий возникновения не только названия музыкального инструмента, но и его строения. А вдруг первые гусли и, правда, были сделаны во время похода из подручных средств? Все возможно.

Первое документально подтвержденное упоминание русских гуслей относится к V веку, и было найдено в византийских летописях. А вот первая археологическая находка была обнаружена гораздо позже – лишь в 11 веке. Зато образ гусляра, так называемого, бродячего певца, исполнителя песен, сказаний и легенд под музыкальное сопровождение, встречается в древнерусской культуре практически повсеместно.

Отсюда, собственно, и еще одно их название - «сказители», то есть те, кто рассказывает истории под музыку. Так, например, в известнейшем представителе древнерусской литературы 12 века, «Слове о полку Игореве», рассказывающем о походе Игоря Святославича на половцев, сказитель-Боян, исполняющий хвалебные песни о подвигах князя, подыгрывая себе на гуслях, упоминается уже во вступлении:

«Боян бо вещий, аще кому хотяше песнь творити, то растекашется мыслию по древу, серым вълком по земли, шизым орлом под облакы. Помняшеть бо речь първых времен усобице; тогда пущашеть ĩ соколовь на стадо лебедей, который дотечаше, та преди песь пояше, старому Ярослову, храброму Мстиславу, иже зареза Редедю пред пълкы Касожьскыми, красному Романови Святъславличю. Боян же, братие, не ĩ соколовь на стадо лебедей пущаше, а своя вещиа пръсты на живая струны въскладаше; они же сами Князем славу рокотаху».

И хотя в тексте нигде не встречается название музыкального инструмента, принято считать, что играл он именно на гуслях. Вероятно, это было связано с тем, что гусли на тот момент считались самым популярным музыкальным инструментов на Руси.

Кроме того, игру на гуслях издревле связывали с невероятной мудростью и величием сказителя. Мол, простой смертный, не познавший все сложности жизни, играть на гуслях просто не смог бы... Гусли являлись не просто средством для извлечения мелодичных звуков, а способом передачи информации и опыта через сказания и былины.

Поэтому Боян наделен не только чертами величайшего сказителя, но и в некотором роде предсказателя - хвалебные оды, которые он адресовал князю, стали вещими. Любопытно еще и то, что художники никогда не изображали Бояна без гуслей, а иногда именно гусли, а не сказитель, становился центром всей композиции.

И, конечно же, какие гусли без скоморохов! Или... скоморохи без гуслей. В общем, одно без другого никак! Скоморошество включало в себя и представление, и танец, и юмор, и, конечно же, музыкальный аккомпанемент. Кроме того, скоморохи, также как и сказители, доносили до простого народа ту или иную идею через сказания, однако делали это весьма завуалировано – посредством шуток и всевозможных дурачеств.

Скоморохи часто становились участниками свадебных и похоронных церемоний, а также богатых княжеских застолий. Сюжеты с выступлениями скоморохов изображены даже на фресках Софийского собора в Киеве (1037 год). Но наибольший расцвет этой культуры пришелся на 12 век.

Однако одновременно с этим, так называемым, творческим подъемом, начались гонения на музыкантов, играющих на гуслях. Связано это было, в первую очередь с тем, что гусли считались языческим инструментом, на котором воспевали исключительно события и верования дохристианской древности.

В том же 12 веке некоторые проповедники грозили смертными муками тем, кто, по их мнению, «ворожит, гудит в гусли, сказывает сказки». В 16 веке во время исповеди прихожан спрашивали, мол, «не пели ли на гуслях песен бесовских». Ну, а в 17 веке, во времена правления Алексея Михайловича Романова, гусли и вовсе изымались у населения возами и прилюдно сжигались на кострах. Так что быть гусляром в те времена было весьма небезопасно...

Ну а как же этот музыкальный инструмент получил свое необычное название? Вообще слово «гусли» имеет интересную этимологию. Изначально «гудебными» назывались не только гусли, но и вообще все струнные инструменты. А вот слово «гусли» произошло от русского глагола «гудеть». «Гусль» - одна струна, а «гусли» - целый струнный ряд.

Любопытно еще и то, что звук «гу» на санскрите означает «звучать». «Гукнуть» - значит издать какой-то звук, а «ни гука» равноценно «ни звука». Однако «гу» на санскрите значит также и глагол «двигаться», и это тоже подходит под образ сказителей, ведь они, чаще всего, исполняли свои произведения на ходу. И, хотя многие считали, что гусляры рассказывали свои былины сидя, это не совсем так. Культура сидячего исполнения, действительно, была, но она пришла гораздо позже, когда игра на гуслях приравнялась к искусству.

И напоследок несколько любопытных фактов о гуслях:

Гусли нередко сравнивают с лебедями. В природе эти птицы летают упорядоченным строем, и примерно также расположены и струны на гуслях - в строгом порядке звукоряда. К тому же, народные звончатые гусли обычно выполнялись в форме треугольника, а именно так и выглядит птичий клин.

Человека, играющего на гуслях, сегодня называют гуслист, а не гусляр, как считает большинство. Именно это название считается верным для профессиональных музыкантов. А вот относительно древних сказителей больше подойдет именно термин «гусляр», поскольку «гуслист» – слово, закрепившееся уже в 19 веке.