Кеты – самый загадочный сибирский народ

Когда начинаешь детально изучать вопрос о различных и зачастую исчезающих народностях, которые проживают на территории России, просто диву даешься, как же их, на самом деле, много и мало одновременно.

Более того, такие народы подвержены ассимиляции ближайших, более многочисленных соседей, и лишь единицы остаются верными корням и пытаются всеми возможными способами сохранить наследие своего народа.

Как раз к таким, малочисленным и, вероятно, вымирающим народам, относятся кеты – коренные жители Сибири, численность которых на сегодняшней день не превышает 1200 человек. Несмотря на то, что на дворе 21 век, кеты весьма трепетно относятся к окружающей их природе, одушевляют ее, берегут, верят в существования злых и добрых духов. Подобные верования и убеждения отразились в их традициях, обрядах и, конечно же, стиле жизни.

По сей день историки и антропологи не пришли к единому мнению в вопросе о происхождении кетов. Каких-либо точных исторических данных нет, а в распоряжении экспертов имеются лишь предания и сказания, на основе которых, собственно, и строятся все возможные предположения.

Так вот, согласно имеющимся преданиям, кеты – это кочевой народ, который, спасаясь от преследования агрессивных племен, называемых в сказаниях «тысьтади» или «каменными людьми», нашел укрытие на Енисейских землях. Ранее кеты проживали на плодородных землях у верховьев рек, однако были вынуждены покинуть свой дом, пересечь горные хребты и остановиться в Туруханской долине Енисейского края.

Примерно в 1 тысячелетии до н.э. древние предки кетов вступили в открытый конфликт с тюрко-самодийско-угроязычным населением, в результате которого кеты были вынуждены мигрировать на Енисейский Север. Большинство племен расселились на территории в притоках среднего Енисея: Сыму, Елогую, Касу, Бахте и Дубчесу.

А отдельные кетоязычные группы двинулись дальше на север и осели на притоках Среднего Енисея, где, проживая вместе с селькупами, хантами и эвенками, сформировали свою самобытную культуру.

Ну а до того, как на эту территорию пришли русские, кеты уже успели освоить металлургию, хоть и продолжали жить родо-племенным строем – проще говоря, общиной, в основе которой лежало не только кровное родство, но и общность трудовой деятельности. В 1607 году кеты вошли в состав Московского государства, и с этого момента во всех российских документах они, вместе с некоторыми другими северными народами, довольно длительное время именовались «енисейскими остяками».

В качестве своего основного места проживания кеты выбрали Сибирь - Красноярский край, и особенно им полюбилась его северная сторона. В настоящее время кеты живут в селах Туруханского и Эвенкийского районов, ну а больше всего кетов сегодня можно встретить в поселках и деревнях Суломай, Мадуйка и Келлог. В города переезжают очень немногие. Общая же численность народа составляет всего 1219 человек.

Название народа, кеты, произошло от слова «кет», что означает – «человек». Но так они стали зваться только с 1920 года, а до этого, как мы помним, длительное время их называли «енисейскими остяками». Также отдельным группам кетов давали названия, основываясь на местах их проживания: например, в соответствии с названием реки. Также наименования нередко отражали природные условия или особенности местности: например, «живущие на песке», «живущие на яру», «береговые», «лесные» и так далее.

Образ жизни кетов был полностью подчинен их убеждениям, основанным на одушевлении живой природы. Согласно их верованиям, все живое на земле обладает душой. Растущее дерево – живое, у него есть душа, а вот срубленное – души не имеет, поскольку уже мертво. Также кеты верили, что среди них есть люди, способные слышать голоса неодушевленных предметов: например, стоны растений или деревьев, гибнущих от человеческих рук.

Также в соответствии со своими убеждениями, кеты не употребляли в пищу мясо птиц, так как птицы для них – священны. Кеты верили, что первым в мире шаманом был орел, который затем передал свои знания и умения всему народу Сибири. А самые могущественные и великие шаманы могли превращаться в лебедей и летать по миру. Именно по этой причине самыми почитаемыми птицами у кетов считались орел, гагара и лебедь.

В целом в представлении кетов мир делился на верхний (небесный), средний (людской) и нижний (подземный). Кеты считали, что все три мира населены как хорошими, так и плохими духами. Согласно их мифологии, добрым считалось божество Есь, а вот его жена, Хоседэм, изгнанная с небес на землю, наоборот - олицетворением зла. Поэтому женщина считалась у кетов «нечистым» существом. Однако, несмотря на подобные верования, многие кеты все же приняли православное крещение после приезда в Сибирь российских миссионеров.

Быт кетов также был подчинен их убеждениям. Так, например, основная задача мужчины состояла в том, чтобы убить животное, а задача женщины – принести добычу домой. Именно на женщин возлагалась ответственная миссия разделывать тушу, не нарушая целостности кровяных сосудов и суставов. К чему такая деликатность?

Кеты верили, что соблюдая аккуратность в процессе разделывания, они дают животному возможность возродиться. Кроме того, считалось, при помощи еды человек мог получить свойства, которыми обладало то или иное животное. Например, если употребить в пищу глаза медведя, не разжевывая их, человек мог стать сильным и бесстрашным, как хозяин тайги. А если проглотить сердце глухаря – осторожным и внимательным, как птица.

Жили предки кетов в традиционных полуземлянках – так называемых, «земляных чумах» или баннусах. Они состояли из каркаса в форме квадрата, сооруженного из бревен, и земляного покрытия. Были также чумы и конической формы – кус. Такие чумы были покрыты лоскутами бересты, сшитыми между собой в большое полотно.