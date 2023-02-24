История появления лаптей

Если спросить у среднестатистического жителя России, какая обувь, по его мнению, является исконно русской, он в первую очередь вспомнит про валенки.

И, действительно, ведь, сколько песен о них сложено, сколько стихов написано. Да и в кино валенки частенько фигурируют. А вот вторым по популярности ответом будет «лапти». О них и поговорим…

И сразу с интересного. По сей день достоверно неизвестно, как появилось само название «лапти». Есть только предположения. Согласно одному из них, слово «лапти» произошло от слова «лапа» с добавлением суффикса. Это как «ноготь» от ноги, но тогда совершенно непонятно, почему человеческая нога тоже не называется лапой.

Ещё одно предположение говорит о том, что слово «лапти» произошло от древнеславянского «лап», то есть «тряпка». От него же и «заплатка». Тряпка, конечно, уже несколько ближе к лаптям, но всё равно как-то не вяжется…

Поэтому есть и третье, чуть более реалистичное, как мне кажется предположение, согласно которому слово «лапти» произошло от греческого слова «lepos» - «кора». Отсюда получается, что лапоть – это изделие из коры, и определенная логика в этом есть.

Точное время появления лаптей на Руси определить тоже достаточно сложно, поскольку материал, из которого их изготовляли, не отличался долговечностью. Но, конечно, кое-какие исторические намеки в наличие всё же имеются. На некоторых стоянках людей эпохи неолита (3-5 тыс. до н.э.) археологами были обнаружены особые костяные крючки – кадачи, кочедыки, которые использовались для плетения лаптей. Подобные им, только изготовленные из металла, использовались и впоследствии.

Также ни для кого не станет откровением, что различные виды плетеной обуви были и у других народов: например, японские варадзи или индейские мокасины.

И в этом нет ничего удивительного, ведь ещё с древних времен человек привык изготавливать одежду и обувь из материалов, которые его окружали. Поэтому точно определить, кто придумал лапти, вряд ли удастся.

Зато можно с уверенностью сказать, что русские, хоть и не являлись изобретателями лаптей, были их самыми преданными почитателями и пользовались этим видом обуви с момента своего собственного появления.

К слову, похожая обувка встречалась и у ближайших соседей - финнов и северных германцев.

По понятным причинам, с момента появления более надежной и удобной обуви из кожи, лапоть из единственного и неповторимого перешёл в раздел бюджетной обуви для очень небогатых людей, которых частенько так и называли – «лапотниками». По крайней мере, первое упоминание лаптей в летописи уже звучит именно в таком значении.

В «Повести временных лет», описывающей события 10 века, рассказывается, что когда князь Владимир совершил поход на Волжскую Болгарию, он был поражен, увидев на ногах у взятых в плен болгаров сапоги. Сапоги - обувь богачей, а значит народ, который может себе позволить носить подобную обувку, дань платить не будет, и нужно искать лапотников.

Исходя из этого, можно предположить, что уже тогда прозвище «лапотник» имело уничижительное значение. Но, к сожалению, в то время к лапотникам как раз и относилась подавляющая часть русского крестьянства. Да и не только русского. Когда в Норвегии началась крестьянская война, восставших бунтарей тут же окрестили «биркебейнерами» – «с ногами из березы» или попросту лапотниками.

Широкое распространение лаптей объяснялось просто - все дело в дешевизне и доступности материала. А так как по первости все лапти изготавливались из коры деревьев, то позволить себе такую обувку мог каждый. В дальнейшем же появилось и разнообразие материала, и богатство техник изготовления, и типов плетеной обуви.

В истории есть такой устоявшийся стереотип, что лапти на Руси изготавливались исключительно из березового лыка. Да, действительно, этот материал использовался довольно часто, но он не был единственным. К слову, для изготовления лаптей подходила далеко не вся древесина, и наибольшей популярностью у мастеров пользовалась липа, липовое лыко.

Этот материал обеспечивал одновременно и мягкость, и прочность лаптей. Также использовалось лыко из вяза и дуба. Иногда лапти называли именно по материалу, из которого они были изготовлены – дубовики или вязовики. А вот наиболее доступным материалом, но в тоже время и самым некачественным, считалась ива. Ивы росли повсеместно, однако лапти из них получались плохие - грубые и совсем недолговечные. Поэтому древесина этой породы чаще всего использовалась для плетения мочало.

Как я уже говорил выше, вместе с разнообразием материала появилось и разнообразие техник изготовления лаптей. На Руси процесс плетения разнился в зависимости от народа и места его проживания. Так, например, среди северо-восточных племен (вятичей, кривичей, новгородских словен) было распространено косое плетение.

Правда, словене старались делать бортики повыше и из-за меньшей распространенности липы использовать березовое лыко. А вот южные и западные племена восточных славян (поляне, дреговичи, древляне, радимичи) применяли техника прямого плетения.

Несмотря на все вышеуказанные плюсы, и удобство, и доступность, у лаптей был один ощутимый недостаток - они были весьма недолговечными. Для понимания, средний срок службы пары лаптей не превышал неделю, а при активной физической работе или во время длительного путешествия они снашивались буквально за пару дней.

Однако этот недостаток с лихвой компенсировался простотой изготовления новой пары. Чтобы сделать лапти, не нужно было иметь какие-то уникальные способности. Именно поэтому впоследствии и появилась поговорка «лыка не вяжет», которую часто используют в контексте сильного опьянения. Это значит, что человек в таком состоянии, что не может выполнить даже простейшую работу!

Несмотря на внешнюю незамысловатость, лапти уверенной походкой дошагали практически до современности. Как им это удалось? Всё просто. При всём богатстве выбора особой альтернативы не было, ведь изготовление ботинок или сапог требовало сложного многоэтапного и зачастую длительного производства. И не всегда у людей находились нужные средства или время. Поэтому лапти очень долго играли роль страховки. И, надо сказать, неплохо играли…

Весьма показательный пример - Красная Армия времен гражданской войны, значительная часть бойцов которой, при отсутствии сапог, носила лапти, которые заготавливались специальной чрезвычайной комиссией по заготовке валенок и лаптей (ЧЕКВАЛАП). Да-да, была и такая!

Немцы, кстати, тоже прочувствовали на собственной шкуре все нюансы носки лаптей в зимних условиях времен Великой Отечественной.

Когда же на территории России, наконец, было налажено производство фабричной обуви, необходимость в лаптях отпала сама собой. Однако забыты они не были, ведь некоторые народы до сих пор с удовольствием пользуются плетеной обувью. И прекрасно себя при этом чувствуют.