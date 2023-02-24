В МИД России пообещали ответ на провокации Украины и НАТО в Приднестровье
2023-02-24 21:51
Российский МИД опубликовал официальное заявление, в котором предостерег Украину и страны НАТО от провокаций в Приднестровье.
В заявлении сказано, что российская сторона поддерживает мирные дипломатические пути решения любых вопросов.
Там также отмечается, что в случае провокаций в Приднестровье со стороны Украины реакция российской армии последует незамедлительно.
В МИД подчеркивают, что Вооруженные силы России в такой ситуации возьмут на себя защиту граждан, миротворческого контингента и военных складов.
Опубликовано: Светлана Репина