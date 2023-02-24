Самый необычный город Испании, в котором только одна улица

Речь идет о городе Кастельфольит-де-ла-Рока, расположенного в каталонской провинции Жирона на территории Природного парка вулканической зоны Гарроча.

А его, так называемая, «необычность» заключается в том, что расположен этот город на самом краю узкой отвесной 50-метровой скалы, и в нем всего лишь одна улица.

Сама же скала с россыпью маленьких домиков визуально напоминает огромный корабль, а колокольня древней церкви Сан-Сальвадор, стоящая у самого края – его капитанский мостик. Вероятно, именно поэтому Кастельфольит-де-ла-Рока еще называют «каменным кораблем».

Скала Кастельфольит, ставшая своеобразной базой для будущего города и впоследствии подарившая ему название, образовалась в результате активной вулканической деятельности примерно 217 000 лет назад, когда мощный поток спустившейся с гор лавы, застыл на ходу и превратился в твердый базальтовый «фундамент».

Спустя 25000 лет еще одно мощное извержение вулкана, затронувшее эту же местность, сформировал своеобразные каменные «стены» с прочными «колоннами». Ну а финальные штрихи в процессе формирования площадки для будущего города внесли реки Флувия и Торонель, которые за тысячи лет вымыли из скалы легкие и слабые породы.

Первое упоминание о крепости Кастельфольит, ставшей отправной точкой в истории города, датируется 1193 годом, из чего следует, что Кастельфольит-де-ла-Рока уже более 800 лет! В средние века отвесную каменную скалу облюбовали каталонские горцы, решившие установить контроль над доступом в верховья долины. Бароны из близлежащих селений Сан-Жоан-лес-Фонтс, Бегуда, Санта-Пау сделали Кастельфольит форпостом на подступах к своим землям, для чего на самой вершине скалы сперва возвели каменную стену, а затем и саму крепость.

К сожалению, мощные, регулярные землетрясения и многочисленные войны сооружение не пощадили. Начало разрушениям положили мощные подземные толчки 1427 и 1428 годов, силу которых по шкале Рихтера в те времена измерить было невозможно. Вероятно, потому что сам изобретатель, однажды придумавший способ оценки магнитуды землетрясений, в те времена еще даже не родился…

Так вот, землетрясения были настолько сильными, что большинство зданий в городе покрылись трещинами, а в Барселоне, из фасада готической церкви Санта-Мария-дель-Мар, даже вывалилось огромное каменное окно, придавив собой несколько десятков прихожан.

Войны тоже не самым лучшим образом отразились на внешнем облике не только Кастельфольит-де-ла-Рока, но и Каталонии в целом. А так как «каменный корабль» располагался в стратегически важном месте, каждый, даже небольшой военный конфликт, так или иначе, затрагивал город, оставляя разрушительные следы на его архитектурном фасаде.

Стены Кастельфольит-де-ла-Рока помнят каталонскую гражданскую войну 1462-1472 годов, когда город захватили восставшие крепостные крестьяне, и Сегадорское восстание 1640-1652 годов, когда испанская армия выбила из города французских захватчиков, и, конечно же, Десятилетнюю войну 1688-1697 годов, когда уже французы разгромили не только испанский гарнизон, но и саму крепость.

Поэтому все дальнейшие сражения, Наполеоновские и Карлистские войны, происходили в буквальном смысле на руинах. Восстанавливать крепость не спешили, да и зачем, если ее в любой момент опять могут сравнять с землей.

Печальная история и у старинной церкви Сан-Сальвадор – еще одного ключевого объекта Кастельфольит-де-ла-Рока. Изначально эта часовня носила название Санта-Мария - ее переименовали в Сан-Сальвадор в 1255 году. К 1344 году вокруг Сан-Сальвадора было организовано кладбище, тем самым превратив часовню в полноценную приходскую церковь.

Однако в ее историю самым бессовестным образом вмешались те самые пресловутые землетрясения 1428 года, в результате которых была не только разрушена церковь Сан-Сальвадор, но и погибли порядка 300 человек. Церковь отстроили заново, но простояла она недолго: в 17 веке ее разрушили французы. Каменщикам Кастельфольит-де-ла-Рока вновь пришлось браться за дело и восстанавливать городскую святыню.

К слову, церковь Сан-Сальвадор разрушали еще не раз, но последними стали республиканские войска во время Гражданской войны. В 1936 году, отступая, они сожгли церковь, оставив горожан без собственного храма на долгие 8 лет. Лишь в 1944 году на средства прихожан была отстроена новая городская церковь, а старая, Сан-Сальвадор, так и осталась лежать в руинах… В середине 80-х годов 20 века здание церкви Сан-Сальвадор стараниями горожан все же было восстановлено.

Еще одним любопытным фактом, связанным с историей города, является то, что Кастельфольит-де-ла-Рока стал одним из первых в Испании населенным пунктом, где появилась телефонная связь.

В 1904 году мэры городов Кастельфольит-де-ла-Рока, Олот и Бегуда собрались, чтобы обсудить сей важный вопрос, а спустя 3 года, в 1907 году, первые пользователи открыли новый для себя, современный и продвинутый способ связи. К 1913 году телефонная связь распространилась по всей территории провинции Жирона, а далее и по всей Испании.

Сегодня Кастельфольит-де-ла-Рока является одним из самых маленьких городов Испании: его площадь составляет всего 1 квадратный километр. В городе всего одна улица, а жилые дома размещены в два ряда.

И, тем не менее, столь скромные размеры не помешали Кастельфольит-де-ла-Рока войти в десятку населенных пунктов мира с самыми лучшими видами по версии популярного журнала National Geographic.