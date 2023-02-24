Зеленский назвал «домашнюю работу» Запада условием победы Украины
2023-02-24 21:55
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что победа ВСУ возможна при одном условии.
По его словам, для этого западные партнеры Украины должны сдержать свое слово и выполнить «домашнюю работу».
Зеленский подчеркнул, что победа Украины напрямую зависит от готовности союзников выполнять обещания, данные ранее.
Он также уточнил, что не менее важным нюансом является соблюдение сроков выполнения договоренностей.
Опубликовано: Светлана Репина