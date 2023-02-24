Зеленский назвал «домашнюю работу» Запада условием победы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что победа ВСУ возможна при одном условии.

По его словам, для этого западные партнеры Украины должны сдержать свое слово и выполнить «домашнюю работу».

Зеленский подчеркнул, что победа Украины напрямую зависит от готовности союзников выполнять обещания, данные ранее.

Он также уточнил, что не менее важным нюансом является соблюдение сроков выполнения договоренностей.