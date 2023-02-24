Кереки – самый малочисленный народ Севера

С каждым годом численность многих коренных народов, проживающих на территории нашей необъятной, но, безусловно, прекрасной родины, постепенно снижается.

Чаще всего это происходит по естественным причинам: например, вследствие ассимиляции, когда народы в буквальном смысле перемешиваются, теряя при этом свои уникальные черты. Лишь единицы пытаются сохранить историю своих предков для нового поколения.

Одной из таких вымирающих народностей являются кереки или, как они сами себя называют, анкалгакку (аракыкку) - «приморские люди», проживающие в Беринговском районе Чукотского Автономного округа. Согласно переписи 2010 года кереками себя назвали лишь 4 человека…

Согласно археологическим находкам, поселения кереков существовали на территории от Анадырского залива до Олюторского мыса еще в 17 веке. «Приморские люди» селились в своеобразных землянках-общежитиях, укрепленных дерном и песком, в которых, как правило, проживало одновременно несколько семей.

В каждой землянке по центру имелся очаг и настил со спальными местами, расположенными головой к восходу солнца. В теплое время года кереки «переезжали» из утепленных землянок поближе к водоемам, дабы заниматься рыбным промыслом. В честь такого импровизированного переезда местные жители устраивали торжества с танцами, проведением защитных ритуалов и «горловыми играми».

Последние представляли собой горлохрипение, которое на вдохе и на выдохе воспроизводило звуки, схожие с голосами прибрежных птиц и морских животных. Любопытный факт: такая своеобразная техника горлохрипения помогала предотвращать стресс.

Помимо рыболовства, кереки также занимались морским зверобойным и пушным промыслом, охотой на диких оленей, горных баранов и собирательством. Также считается, что именно кереки придумали запрягать собак цугом (попарно или по одной в ряд) и использовать собачьи упряжки в различных целях. Другие народы, например чукчи и эскимосы, изначально запрягали собак «веером», однако затем тоже перешли на «керекский», сочтя его более удобным.

Для традиционных верований кереков были характерны культы предков и животных. В святилищах в качестве тотема устанавливался столб-охранитель, вокруг которого выкладывались моржовые черепа. На этом месте совершались благодарственные и охранительные жертвоприношения духам животным, а также делались съедобные подношения духам предков.

В ходе ритуала шаман с бубном в руках произносил заклинания, в которых содержалась просьба к духам-покровителям. Согласно убеждениям кереков, все вокруг является живым, имеет душу и неразрывно связано друг с другом, а прошлое, настоящее и будущее во Вселенной представляет собой единый энергетический поток.

Большое значение в жизни кереков играла семья и родственные узы. К детям в керекских семьях относились с особенной любовью: им всячески потакали, исполняя все желания, и усиленно опекали. Многие исследователи связывают подобное отношение с тем, что в представлениях кереков дети - это предки, которые переродились и вновь вернулись в семью. Если в семье рождался сын, его считали отцом матери, а дочь – свекровью. Имена всем детям подбирались строго из имен предков по материнской линии.

Почему так? Дело в том, что у кереков женщины имели заметно большее значение, чем у других народов. Они управляли всем хозяйством, активно участвовали в торговле и на вид казались развитее мужчин. Бабушка, мать или жена могли посоветовать мужчине, как поступить в той или иной ситуации, или даже запретить ему что-либо сделать. Женское слово было законом.

И, кстати, о слове… Керекский язык никогда не имел письменности и считался языком исключительно для общения внутри семьи, поэтому к настоящему моменту сохранилось примерно 4-5 тысяч керекских слов. По своим особенностям керекский язык очень близок к корякскому, поэтому нередко считается одним из его диалектов. Сегодня те немногие кереки, проживающие на территории Чукотского АО, говорят в основном по-чукотски и по-русски. Карекский же язык сохранился в пассивной форме.

Но как же получилось, что «приморские люди» практически полностью исчезли с лица земли? Историк и писатель Владилен Леонтьев в своей книге «По земле древних кереков» в качестве основных причин исчезновения народности называет межплеменные войны, резкое сокращение морской фауны в конце 19 века и вспышки эпидемии оспы.

Но есть и другие версии. Как я уже говорил выше, одним из основных промыслов, от которого в буквальном смысле зависела жизнь кереков, являлось рыболовство. Однако то, что кереки владели лишь примитивными орудиями, очень ограничивало их возможности. Ловить рыбу в какой-то момент стало очень сложно, и среди населения начались голод и нужда.

Положение дел и условия жизни улучшились лишь с приходом советской власти. В землянках появились железные печи, и кереки получили возможность готовить еду непосредственно в жилище. Кроме того, именно в этот исторический период кереки начали активно взаимодействовать с русскоязычным населением, переселились в рубленые избы, стали жить отдельными семьями в нескольких поселках на Чукотке и, как результат, претерпели ассимиляцию со стороны другой малочисленной народности - чукчей.

В 1991-ом по-керекски говорило всего три человека, а в 2000 году кереки были включены в перечень коренных малочисленных народов России.