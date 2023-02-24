Пользовательница Реддит попросила мужчин не приближаться к женщинам, когда они заняты тренировкой

Женщина обратилась на форум Reddit , чтобы объяснить, почему ее так расстраивают мужчины, приближающиеся к ней во время тренировок. Она утверждала, что ношение спортивного бюстгальтера не является оправданием для флирта с женщиной.

21-летняя женщина начала свой пост с обращения к мужчинам: "Пожалуйста, перестаньте приближаться к нам, когда мы тренируемся. Спортивные бюстгальтеры и штаны для йоги - это не сигнал к тому, что мы ищем мужского внимания. Это просто то, в чем нам комфортно"

Далее она поделилась недавним тревожным опытом, который произошел, когда она собиралась на пробежку в местном парке.

Ко мне подходили 3 раза во время бега. Первый парень сказал, что у меня развязались шнурки. Я достала наушники, чтобы завязать их, и поняла: у меня даже нет шнурков.

Как только она вынула наушники, то сказала, что мужчина использовал этот момент как предлог, чтобы приударить за ней.

Я вежливо сказала ему, что мне это неинтересно, а он сказал мне, что я вовсе не такая милая.

В следующий раз к ней подошли двое мужчин одновременно.

Я думала, они собираются сказать мне, что дорога закрыта или что-то серьезное. Но они оба пытались поговорить со мной.

Все больше расстраиваясь из-за перерывов, женщина набросилась на двух мужчин. Она сказала им, что готовится к марафону и что они должны оставить ее в покое.

Они сказали какую-то чушь, как будто я ношу открытую одежду и не должна ожидать, что ко мне не подойдут.

В заключение женщина объяснила, что на ней даже не было особо откровенной одежды. Она просто бегала в обычной тренировочной одежде.

На мне был комплект gym shark: спортивный бюстгальтер (прикрытый курткой) и штаны для йоги.

Эти взаимодействия испортили мой вечер и мою пробежку. Если вы видите, что кто-то занят и сосредоточен, пожалуйста, оставьте его в покое!

Читатели выразили сочувствие женщине и поделились своим собственным разочаровывающим опытом.

Просто оставьте девушку в покое, если она не подает сигналов.

Она бежала, явно не заинтересованная, и трое разных мужчин пытались с ней поговорить. И вы удивляетесь, почему мы вас не хотим?

Пользовательница написала пост на форуме Реддит в надежде, что к ней прислушаются. Она лишь хотела объяснить, что подходить к женщинам — и, возможно, к кому угодно, если на то пошло, — когда они тренируются, неуместно.