Дуда: Польша и США планируют вместе производить оружие

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что разговаривал с Джо Байденом о создании совместного производства вооружений.

Он отметил, что раз этот разговор уже начался на высшем уровне, то он будет продолжаться, тему уже обсуждают делегации двух стран.

По мнению Дуды, совместное производство могло бы заняться выпуском боеприпасов, нехватка которых возникла во время украинского конфликта.

Ранее власти Польши заявили, что предложили Соединенным Штатам разместить их вооружения на польской территории.