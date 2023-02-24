В G7 задумались о введении санкций против российских алмазов
2023-02-24 22:24
Согласно заявлению, опубликованному G7, входящие в блок страны хотят ввести ограничительные меры на российские алмазы.
Государства «Большой семерки» вспомнили о том, что Российская Федерация получает значительные прибыли от экспорта алмазов.
Теперь они собираются общими усилиями придумать меры в отношении обработанных и необработанных российских алмазов.
В G7 также пообещали новые санкции против российского финансового сектора и для причастных к военным преступлениям.
Опубликовано: Светлана Репина