Зеленский раскрыл детали подготовки Украины к захвату Крыма

Во время пресс-конференции Владимир Зеленский рассказал журналистам, что Украина готовится захватить Крым.

Он отметил, что подготовка ведется за счет формирования и усиления бригад, обеспечения вооружениями, а также в техническом плане.

Зеленский подчеркнул, что в рамках этой подготовки украинские военные проходят обучение за границей.

По его словам, подготовка к военным шагам ведется постоянно, и он надеется, что действия ВСУ в нужный момент окажутся успешными.