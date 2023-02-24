История о том, как в Петербурге появился кофе

Самый замкнутый из всех кругов: чтобы сварить кофе, нужно проснуться, а чтобы проснуться, нужно сварить кофе.

История кофе в России началась с того, что в 1665 году придворный доктор предписал царю Алексею Михайловичу «лекарство против надмений, насморков и главоболений».

Кофе же в нашу страну проникал одновременно и с Запада, и с Востока. В Петербурге параллельно складывались две кофейные традиции, которые в конечном итоге превратились в одну. Европейскую же моду на кофе ввел, конечно же, Петр I, пристрастившийся к этому напитку в Голландии во время великого посольства.

Вернувшись на родину, Петр издал специальный указ, в котором велел всем подданным пить кофе в частном порядке. А с 1718 года – и на официальных ассамблеях. Позже его стали предлагать даже посетителям Кунсткамеры.

Безусловно, подобные резкие меры не понравились наиболее консервативной части населения - в частности, представителям духовенства. Но и высшие слои общества следовали новой традиции без особо энтузиазма: кофе был дорогим и горьким! Тогда экстравагантный в своих поступках Петр стал эпатировать придворных неожиданными появлениями у них дома с требованием «Налить ему чашку кофе!».

Разумеется, вельможи были готовы сделать все, чтобы угодить государю, поэтому на всякий случай были вынуждены посещать специальные кофейные дома, появившиеся тогда же в Петербурге.

В 1724 году по указу Петра I было открыто 15 трактиров для иностранцев, привыкших к кофейной традиции. По западному обычаю напиток там заваривали в медных или жестяных кофейниках, фильтровали и пили либо без добавок, по-немецки, либо с медом, шоколадом и сахаром, украшая взбитыми сливками – по-венски.

Страстной поклонницей кофе была племянница Петра, императрица Анна Иоанновна. Каждое утро она непременно начинала с чашки кофе, подаваемой прямо в постель. Так что можно предположить, что именно императрица ввела в обиход эту романтическую традицию!

При Анне Иоанновне же была осуществлена регламентация кофеен, в которых разрешалось подавать «одно кофе, чай, шоколад и табак». Первый же кофейный дом по указу императрицы был открыт в 1740 году на Троицкой площади и назывался «Четыре фрегата».

Екатерина II отличалась еще большей любовью к кофе – причем к очень крепкому. Она выпивала пять чашек каждое утро и чувствовала себя бодро и энергично. Но так кофе действовал не на всех. Однажды к императрице с докладом явился ее секретарь Яков Козьмин. Был сильный мороз, и императрица предложила ему, дабы согреться, чашку крепкого кофе. Козьмину стало настолько плохо, что он чуть не скончался на месте от сильного сердцебиения.

По мере того, как в состав России входили Приазовье, побережье Каспия и Крым, о кофе узнавали казаки, служившие на границе. Среди их военных трофеев были мешки с кофейными зернами и джезвы для варки, по понятным причинам переименованные русскими в турки. Из них кофе пили с гущей, не фильтруя. Постепенно именно военные принесли восточную культуру распития этого напитка в Петербург.

В это же время популярным развлечением стало гадание на кофейной гуще, первое упоминание о котором датируется 1747 годом. В отличие от других «колдовских» способов, такой вид гадания не считался предосудительным, и вскоре даже появились печатные книги с подробными трактовками, увиденного в гуще.

В начале 19 века самой знаменитой кофейней стала кондитерская «С. Вольфа и Т. Беранже», которая была настоящим центром интеллектуального Петербурга. Именно ее посетил Пушкин перед роковой дуэлью с Дантесом.

В истории российского кофе особую роль сыграла Международная выставка садоводства, состоявшаяся в городе на Неве в 1884 году. На нее приехали бразильские фермеры, которые привезли лучшие образцы сортового кофе и заключили огромное количество договоров на поставку кофейных зерен.

Тогда, собственно, и появились специальные русские самовары-кофейники, а в начале 20 века кофе стали варить в бульотках.

После революции кофейная культура была утрачена. Большевистское правительство в качестве стратегического товара рассматривало чай. Был даже создан особый чайный комитет - «Центрочай». Кофе же такого внимания не удостоили.