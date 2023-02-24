Пентагон: США не успевают передать Украине обещанные беспилотники Switchblade
2023-02-24 23:35
Украина не получит обещанные американские беспилотники Switchblade 600 весной этого года, поскольку США не успевают их передать.
По словам пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, точные сроки поставки БПЛА назвать пока невозможно.
Ранее глава Минобороны США Ллойд Остин пообещал, что в новый пакет военной помощи Украине войдут беспилотники и боеприпасы к системам HIMARS.
Помимо Switchblade, США пообещали Украине беспилотные аппараты CyberLux K8, Altius-600 и Jump 20.
Опубликовано: Светлана Репина