Самая безбожная страна в мире

Речь сегодня пойдет о, действительно, «безбожной» стране, но не потому, что ее жители наотрез отказываются принимать какой бы-то ни было тип верования.

Просто в республике Албания, а именно о ней пойдет речь в сегодняшнем материале, нет официальной религии. Конституция Албании гарантирует гражданам свободу вероисповедания, равенство религиозных общин и объявляет нейтральность государства «в вопросах веры и совести».

Проще говоря, каждый верит во что хочет и придерживается тех религиозных постулатов, которые ему близки. Но так было не всегда. Во времена Советов Албания громогласно заявила о себе, как о первом в мире атеистическим, свободным от религии государстве.

Отмотаем немного назад. Принято считать, что церковная политика большевиков в годы революции отличалась радикальным отношением ко всем сферам жизни советских граждан. Однако далеко не все современники придерживались этого мнения. Анархисты и другие левые партии даже упрекали большевиков в излишне мягком отношении к религии и отсутствии каких-либо решительных мер. А религиозные пережитки, тем временем, нужно было искоренять, как язву, как нарыв...

Так московская газета «Анархист» ставила большевикам в пример французских якобинцев, которые в целях разоблачения религиозного шарлатанства вытаскивали на площадь мощи, разоблачали их перед народом и сжигали. Эта и многие другие подобные статьи представляли собой некое руководство к действию, однако ситуация, вопреки недовольству «левых», оставалась неизменной.

Да и, собственно, что могло поменяться, когда в других социалистических странах храмы, хоть и в небольшом количестве, но продолжали действовать, проводить службы и принимать прихожан. Единственным исключением стала Народная Республика Албания.

К слову, подобная позиция появилась в стране не сразу, не с момента ее основания в 1946 году, а спустя чуть более 20 лет – 6 февраля 1967 года. В этот день в Албании был принят закон, который ставил все религии, как бы, вне закона... уж простите за тавтологию. И это были непростые слова, начертанные на бумаге и необязательные к исполнению. С религией в стране начали бороться буквально и радикально, как того хотели советские анархисты.

В 1967 году руководитель Албании коммунист Энвер Ходжа дал распоряжение публично сбрить бороды последним священникам в стране, запретить богослужения, а все культовые сооружения, включая примерно 1240 мечетей, 300 суфийских обителей (текке), 400 православных и католических церквей (большая часть из которых к тому времени не действовала) передать местным властям. Церкви и мечети превращались в Дома культуры, кинотеатры, хозяйственные сооружения, а иногда и просто разрушались.

Священнослужители были частично высланы из страны, а частично отправлены в трудовые лагеря на перевоспитание. И тут надо отметить, что к началу столь решительного истребления религии, на территории Албании проживало порядка 69% мусульман, около 21% православных христиан и 10% католиков.

Спустя десять лет власти республики Албания объявили, что стране удалось полностью освободиться от религиозных пережитков. По этому поводу в 1976 году была даже принята новая Конституция, которая провозгласила, что государство не признает никакой религии вообще, а Народная Социалистическая Республика Албания является первым в мире атеистическим, свободным от религии государством.

Скажу даже больше, статья 55 Уголовного кодекса, принятого в 1977 году, предусматривала наказания за религиозную деятельность. Под запретом находились любые религиозные практики, как общественного, так и частного характера, и касалось это абсолютно всех религиозных конфессий. Например, за молитву, произнесенную дома, можно было запросто угодить в тюрьму.

Вообще, провозгласив себя официально «безбожной» страной, Албания сделала беспрецедентный для коммунистического мира шаг, поскольку во всех странах социализма, даже в Северной Корее, хоть и номинально, но все-таки сохранялись возможности исповедания религий. При этом решение создать атеистическое государство носило исключительно националистический характер. Руководители тогдашней Албании искренне верили и транслировали в широкие массы, что ислам является проводником враждебного влияния Турции, католичество - Италии, а православие - Греции.

Но тут стоит отметить, что в отличие от священнослужителей, которые в буквальном смысле лишились хлеба насущного, большинство рядовых граждан не слишком пострадали от столь радикальной антирелигиозной политики. Дело в том, что у населения Албании до сих пор жива, заложенная в те непростые годы традиция, давать детям имена, не связанные с исламом или христианством, а взятые, скажем, из албанского или иллирийского языков.

Поэтому, если сегодня вы встретите албанца среднего или младшего поколения с мусульманским или христианским именем, то можете с уверенностью утверждать, что перед вами - не уроженец Республики Албания, а, скорее, выходец из Албанской диаспоры.

В начале 90-х годов прошлого столетия в Албании, как и на всей территории Восточной Европы, произошла контрреволюция, и коммунисты были отстранены от власти. А в декабре 1990 года запрет на религиозные обряды был официально снят. В стране вновь открылись мечети, католические и православные церкви, официально начали действовать суннитская и бекташийская общины.

В 1993 году страну посетил Папа Римский, неоднократно приезжала на историческую родину самая известная в мире албанка - мать Тереза. И, кстати, на сегодняшний день наиболее активными в религиозно-общественном смысле являются именно албанские католики.

И все, вроде как, хорошо, жизнь налаживается, религия вернулась, однако какого-то резкого религиозного интереса и ожидаемого духовного подъема среди албанцев не случилось. То ли столь мощным оказался запрет, то ли по каким-то другим причинам, но албанцы как-то не спешили возвращаться в церковь.

Особенно это сказалось на приверженцах ислама. Активно строившиеся в последнее время мечети так и стоят полупустые, а выпускники трех существующих в стране медресе не спешат становиться религиозными учителями, поскольку это не дает им соответствующего социального статуса.

Да и в целом, так как с 1997 года у власти в Албании стоят молодые, ориентированные на Европу социалисты с секулярным мышлением, страна существует (или старается существовать) как бы отдельно от любого типа религий.