Самый религиозный народ в мире

Согласно результатам исследования, проведенного американским фондом «Pew Forum on Religion and Public Life», самые религиозные люди на планете Земля живут в Африке - на территории, простирающейся от границ пустыни Сахара на севере до юга континета.

Для всех жителей Африки религия играет чуть ли главенствующую роль в жизни, и в подтверждение этому выступает даже «сухая» статистика.

Самой верующей страной оказался Сенегал - там религия «очень важна» для 98 % населения, на втором месте - Мали (93 %), а наименее религиозной из стран Африки оказалась Ботсвана, хотя и там религия занимает важное место в жизни большинства опрошенных - порядка 69 %.

Наиболее распространенными религиями в Африке считаются христианство и ислам, поэтому эти верования, как ни удивительно, зачастую адаптированы к африканским культурным особенностям. Проще говоря, у африканцев есть свое христианство и ислам с некоторым налетом местного колорита.

В том, что Африка приняла традиционные для всего мира религиозные постулаты, большая заслуга миссионеров, поскольку еще в начале 20 века большинство африканцев придерживались «местных» племенных верований. В 1900 году южнее Сахары проживало всего 7 млн. христиан, а на сегодняшний день их насчитывается уже порядка 470 млн.

Мусульман же в «черной» Африке сегодня 234 миллиона, и большинство из них сунниты - последователи основного и наиболее многочисленного исламского направления. Но не думайте, что с приходом христианства и ислама коренные африканцы отвернулись от всего привычного и навязанного им предками, вовсе нет.

Даже те, кто исправно посещал и посещает церкви и мечети с удовольствием обращаются за помощью к шаманам и целителям, поскольку традиционные для Африки культы никуда не делись. Они просто, так сказать, ушли в сумрак...

В Нигерии, например, более чем в других африканских странах, сохранились не только действующие храмы, связанные с традиционными религиями, но и жрецы, а также религиозные тайные общества. Почти половина всего населения придерживается местных традиционных верований и культов, суть которых заключается, скажем, в наличие множества различных богов, олицетворяющих главные силы природы. Также существует культ предков, вера в колдовство, черная и белая магии.

Среди же христианских конфессий католицизм преобладает в Гвинее-Биссау, Руанде и Камеруне, тогда как в Либерии, ЮАР, Замбии, Кении и Ботсване большинство христиан - протестанты. В настоящее время быстрее всего в Африке распространяется пятидесятничество – это самое многочисленное из всех направлений протестантизма.

В чем секрет его привлекательности среди местного населения? Изгнание дьявола или злых духов, высокая степень апокалиптических ожиданий, «Евангелие благосостояния», обещающее богатство и здоровье – вот основные постулаты пятидесятничества в Африке южнее Сахары. И в этом, согласитесь, что-то определенно есть.

Вы, возможно, удивитесь, но в Африке также имеет место иудаизм. Да-да, евреи есть абсолютно везде! Последователи иудаизма в буквальном смысле разбросаны по Африканскому континенту.

Этнически они относятся к негроидной или к эфиопской малой расе, однако, некоторые из них (проживающие в Эфиопии) таки добились официального признания их статуса евреев Израилем. Раввинат назвал их потерянным Дановым коленом. Кроме того, в Африке проживают и этнические евреи, бежавшие от Холокоста, большинство из которых осело в ЮАР. В основном, они являются потомками литовских евреев.

Ну и пару слов об индуизме, для которого тоже нашлось место на Черном континенте. По сравнению с исламом, христианством или иудаизмом история индуизма в Африке весьма коротка. Первые индуисты появились на ее территории еще во время доколониального периода и даже средневековья.

Сперва индуизм проник в Африку с индийскими моряками, которые торговали на восточном побережье, а позже их начали вытеснять португальские купцы. Фактически обосноваться в Африке индуизм смог только с расширением владений Британской империи, колонизировавшей значительную часть Старого Света - и Индию в том числе.

В то время множество индийских солдат, находившихся на службе Британии, осели в колониях Южной и Восточной Африки и, таким образом, как бы ввезли индуизм на континент.

На сегодняшний день культура Африки претерпевает серьезные изменения, и коренные жители стараются все больше походить на своих западных соседей, и в вопросах религии тоже. Если африканец выбирает ту ли иную религиозную позицию, он становится либо католиком, либо христианином, либо мусульманином и максимально строго соблюдает все религиозные каноны выбранного верования.