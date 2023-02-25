Воркута – самый быстро вымирающий город России

Во времена Советов Воркуту абсолютно заслуженно называли «угольной столицей страны».

Уголь в этих суровых краях был обнаружен еще в 19 веке, но первые шахты появились лишь в 1937 году.

Со временем из маленького шахтерского поселка, которые в то время строились практически на всех местах добычи полезных природных ресурсов, вырос один из самых богатых и процветающих городов Советского Союза, численность которого к концу 70-х годов достигала 100 тысяч человек.

В городе были построены железная дорога, школы, университеты, больницы, библиотеки, заводы и фабрики. А кто их построил? Заключенные Воркутлага - одного из крупнейших «филиалов» ГУЛАГа, где к началу 1950-х годов содержалось более 70 тысяч узников. Некоторые из них занимались добычей угля, некоторые строили шахты, а некоторые умирали...так как не выдерживали суровых условий.

Жизнь в Воркуте шла своим чередом, а численность населения увеличивалась вплоть до перестройки. Оно и неудивительно. В городе работали молочный завод, птицефабрика, хладокомбинат, пивзавод, завод крупнопанельного домостроения, деревообрабатывающие комбинаты, цементный завод, завод ЖБИ, совхозы, а также теплица, где выращивали свежие овощи. И все эти предприятия требовали рабочей силы. А где работа, там и денежки, и советский гражданин это прекрасно понимал.

Но, увы, золотое время в истории Воркуты не могло длиться вечно, и после развала СССР многие предприятия, включая шахты, стали стремительно закрываться, а народ спешно покидать суровый край. К слову, сегодня из 13 продолжают действовать все четыре шахты.

Прекращение работы угледобывающих шахт самым негативным образом сказалось и на инфраструктуре, а оставшиеся в городе люди стали лишаться своих рабочих мест и средств к существованию. За последние 30 лет Воркуту покинули порядка 70% жителей, и по официальным данным, сейчас в городе проживают около 50 тысяч человек. Однако местные уверяют, что эта цифра сильно завышена.

Сегодня жизнь воркутинцев во многом зависит от предприятия «Воркутауголь» (тех самых 4 функционирующих угольных шахт), так как другой работы в городе практически нет. Иногда удается найти более-менее приличное место, благодаря знакомствам – этому способствуют небольшие размеры города, в котором работает принцип «все друг друга знают». И вот тут, внимание! Средняя зарплата жителей Воркуты составляет 50 тысяч рублей, не считая (но лучше посчитать) северных надбавок. Это, согласитесь, хоть какой-то, но плюс.

Ситуация с жильем в Воркуте мало чем отличается от других, более благополучных городов. В самой Воркуте аренда квартиры с хорошим ремонтом влетит в копеечку, да и при покупке потенциальному владельцу нужно будет раскошелиться – квартиры в Воркуте стоят от 350 тысяч до 2 млн рублей. В принципе, средние по стране расценки...

Жилье подешевле, конечно же, найти можно, только располагаться оно будет в паре десятков километров от Воркуты, в одном из поселков – Северном или Воргашоре. Там трехкомнатную квартиру со всеми удобствами можно арендовать всего за 20 000 рублей. Правда, больше в этих поселках ничего нет...

Я не буду лишний раз напоминать про суровый климат и царство «вечной зимы», вы это и так знаете. Лучше расскажу про транспорт и дороги, а, точнее, про их отсутствие. Попасть в город на легковом автомобиле практически невозможно - нет дороги. Точнее, нормальной дороги нет, но есть зимник, построенный в 2011 году для обслуживания ямальского газопровода. Однако передвигаться по нему можно только на спецтехнике или внедорожнике.

Добраться до Воркуты можно на самолете и на поезде, но и здесь, как вы понимаете, есть нюансы. Например, прямого авиасообщения между Москвой и Воркутой нет, поэтому лететь, скорее всего, придется через Сыктывкар. На первый взгляд кажется «ну и ладно, без проблем», но это пока неизвестна цена за билет, а билеты очень дорогие!

Поезд из Воркуты едет в Москву двое суток, а на юг еще дольше. Из-за этого многие воркутинцы много лет не могут позволить себе выехать куда-то в отпуск: на самолете – дорого, на поезде – долго. Замкнутый круг получается...

Еще одна «интересная» особенность Воркуты – это ежегодное отключение горячей воды. Скажете, ничего удивительного? Возможно, вот только жители Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов вынуждены терпеть неудобства всего 10 дней (ну, от силы две недели), а воркутинцам воду отключают аж на два месяца.

Дело в том, что расположена Воркута практически на экваторе, поэтому от качества подготовки к зиме систем горячего водоснабжения по большому счету зависит выживание всего города. Поэтому и срок проведения работ такой большой, ведь за два месяца службы осуществляют полную ревизию всех систем.

В этот непростой период некоторые воркутинцы вооружаются водонагревателями, а некоторые продолжают терпеть и «моржевать», купаясь в холодной воде. Каждый выживает как может, одним словом.

И это, конечно же, далеко не все, чем может «порадовать» Воркута. Есть здесь и разбитые дороги, и здания, сохранившие в своем облике черты канувшего в лету Советского Союза, и люди, которые, как они сами признаются «подсознательно сидят на чемоданах».

И ведь нельзя сказать, что государство забыло про Воркуту – город ведь еще жив...пока... Вот только что с ним делать, никто не знает.