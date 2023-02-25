Пентагон засекретил количество передаваемых Украине беспилотников

Во время брифинга журналисты задали пресс-секретарю Пентагона Патрику Райдеру вопрос о том, сколько беспилотников США передадут Украине.

В ответ представитель американского Минобороны заявил, что не будет раскрывать эту информацию.

Журналисты также отметили, что в заявлении Пентагона о новом пакете военной помощи Украине впервые не указано, сколько дронов США отправят Киеву.

Ранее глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин сообщил, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи общей стоимостью в 2 млрд долларов.