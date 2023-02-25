The Hill: в годовщину начала спецоперации Украину ждали плохие новости

Издание The Hill опубликовало материал Тома Моккайтиса, который утверждает, что в годовщину начала спецоперации Украину ждали плохие новости.

По его словам, на данный момент стало очевидно, что украинский конфликт закончится признанием части Украины российской территорией.

Журналист пишет, что у ВСУ нет шансов победить в этом противостоянии, несмотря на помощь Запада.

Моккайтис отмечает, что западная поддержка постепенно начинает ослабевать, а весеннее наступление не принесет успеха украинским военным.