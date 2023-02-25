Зеленский: все мосты в Киеве были заминированы в первые дни спецоперации
2023-02-25 00:47
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в самом начале спецоперации РФ все мосты в Киеве были заминированы.
Он пояснил, что таким образом украинские военные готовились к атакам российских Вооруженных сил.
Зеленский признал, что в определенный момент существовала опасность потерять Киев, и тогда российские военные попали бы на другую сторону города.
Именно по этой причине ВСУ были готовы взорвать заминированные киевские мосты в любой момент.
Опубликовано: Светлана Репина