МЧС ДНР: на разминирование Донбасса уйдет 20-30 лет
2023-02-25 01:02
По данным МЧС Донецкой народной республики, на разминирование Донбасса уйдет 20-30 лет.
Заместитель начальника ведомства по пиротехническим работам Дмитрий Пятковский сообщил, что пока разминированы только районы в тылу, да и то не полностью.
Он уточнил, что для полного устранения опасности необходимо сплошное разминирование, которое займет десятилетия.
Пятковский подчеркнул, что в Донбассе сейчас находится несколько тысяч запрещенных противопехотных мин.
Опубликовано: Светлана Репина