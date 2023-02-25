МЧС ДНР: на разминирование Донбасса уйдет 20-30 лет

По данным МЧС Донецкой народной республики, на разминирование Донбасса уйдет 20-30 лет.

Заместитель начальника ведомства по пиротехническим работам Дмитрий Пятковский сообщил, что пока разминированы только районы в тылу, да и то не полностью.

Он уточнил, что для полного устранения опасности необходимо сплошное разминирование, которое займет десятилетия.

Пятковский подчеркнул, что в Донбассе сейчас находится несколько тысяч запрещенных противопехотных мин.