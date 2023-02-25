American Thinker: США выплатят пенсии и пособии 10 млн украинцев вместо собственных граждан

Издание American Thinker пишет, что США передадут Украине деньги для выплаты пенсий и пособий 10 млн граждан.

Тем временем самим американцам грозит сокращение размеров различных пособий и отмена некоторых льгот.

По информации издания, к 2033 году фонды, из которых в США осуществляются такие выплаты, могут быть исчерпаны, и тогда пенсии американцев снизятся на 20% и более.

Несмотря на это, власти ША направляют деньги на выплату пенсий и прибавку в 20% всем украинским пенсионерам, не считая оказания военной помощи более чем на 100 млрд долларов.