American Thinker: США выплатят пенсии и пособии 10 млн украинцев вместо собственных граждан
2023-02-25 01:13
Издание American Thinker пишет, что США передадут Украине деньги для выплаты пенсий и пособий 10 млн граждан.
Тем временем самим американцам грозит сокращение размеров различных пособий и отмена некоторых льгот.
По информации издания, к 2033 году фонды, из которых в США осуществляются такие выплаты, могут быть исчерпаны, и тогда пенсии американцев снизятся на 20% и более.
Несмотря на это, власти ША направляют деньги на выплату пенсий и прибавку в 20% всем украинским пенсионерам, не считая оказания военной помощи более чем на 100 млрд долларов.
Опубликовано: Светлана Репина