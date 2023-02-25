Шмыгаль: украинская армия фактически стала армией НАТО

Украинский премьер-министр Денис Шмыгать заявил, что ВСУ уже фактически стали армией НАТО.

Он пояснил, что практически вся техника, которую сейчас используют украинские военные, передана странами Альянса.

Шмыгаль уточнил, что на Украине уже внедрили стандарты НАТО в Вооруженных силах.

Он даже считает, что украинские военные приобрели настолько значительный опыт ведения боевых действий, что могут поделиться им со странами-членами Альянса.